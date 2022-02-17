被誤認波士頓市長 挨罵政治木偶 亞裔女推文引本尊回應

波士頓一名亞裔女子Beth Huang被誤認為是波士頓首位亞裔女市長吳弭而遭質疑，她推文分享吸引真市長親自回應。(取自推特)

波士頓一名男子14日在投票權活動中，質疑遭他誤認為波士頓首位亞裔女市長吳弭 (Michelle Wu)的亞裔女子，該女子事後推文分享這個際遇，吸引真市長親自回應；吳弭回應推文中透露，自去年11月就任以來，經常在抗議場合遭遇種族歧視 示威抗議。

這名被誤認為吳弭的女子是黃貝斯(Beth Huang)，她其實是投票權倡議團體「麻州 選舉人目錄」(Massachusetts Voter Table)的執行主任。

這名挑釁男子以為黃姓女子是吳弭，衝著她說：「吳弭市長，妳是政治木偶，為何不調查？深入探查，妳會找到真相，吳弭市長。」

黃姓女子事後在推特(Twitter)分享這段遭遇，寫道：「如果單純因為身高5呎4吋的亞裔女性，我就具備波士頓市長的權勢；我不是吳弭市長，但我們都支持投票權！」

吳弭回應黃女推文寫道，「我們應該善用這件麻煩事。」

麻州首位越南裔州眾議員阮塔姆(Tram Nguyen)則表示，「我們總說，亞太裔(AAPI)族群不是一個龐大個體，不覺得我們需要提醒，並非所有亞裔女性領袖都是一樣的，但這種情況依然發生了。」

吳弭透露，去年11月就任以來，便曾遭遇不滿其政策的種族歧視示威抗議，預期未來也會碰到更多類似情況。

這起事件再次凸顯吳弭面對的厭女和種族歧視，自從她宣布新冠疫苗強制令，保護波士頓市民和公職人員，降低感染新冠肺炎的風險之後，抗議者每天一大清早便到吳弭的住所前抗議，不僅干擾社區安寧，也影響到她的兩個學齡兒子。

麻州媒體MassLive報導指出，這場投票權記者會14日在麻州種議會對面的波士頓公園(Boston Common)舉行，邀請州眾議員尼卡·艾盧加多(Nika Elugardo)出席，鼓勵非白人選民在選舉日前踴躍登記投票。

這名男性示威者質疑「美國公民自由聯盟」(ACLU)未能照顧弱勢群體，呼籲官員調查涉嫌偽造證據的麻州公共衛生部門前化學學者安妮·杜漢(Annie Dookhan)；杜漢曾任職於濫用毒品實驗室，卻涉嫌偽造2萬4000宗案件的證據；2016年，ACLU訴請麻州高等法院撤銷受杜漢影響的超過4萬宗案件。