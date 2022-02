特斯拉執行長馬斯克近日刪除一條有爭議的推文,該推文對加拿大總理杜魯道和納粹領導人希特勒進行諷刺性比較。(Getty Images、取材自推特)

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk)近日刪除一條有爭議的推文,該推文對加拿大總理杜魯多 (Justin Trudeau)和納粹領導人希特勒(Adolf Hitler)進行諷刺性比較。

彭博報導,馬斯克當時正在回覆一篇加密貨幣新聞網站「CoinDesk」的文章,內容提到杜魯多宣布的緊急狀態旨在抽斷示威活動、允許銀行無須任何法院文件即可凍結與抗議相關的帳戶,馬斯克在推特上發布一張希特勒的照片,上面寫著「停止將我與杜魯多相提並論」(Stop comparing me to Justin Trudeau)以及「我有預算」(I had a budget)。

這條推文引起美國猶太委員會等團體的強烈反對,該組織17日發布聲明表示「再一次,馬斯克通過引述希特勒在社群媒體 上發表觀點,做出極其糟糕的判斷」,並強調「他必須停止這種不可接受的行為」。目前馬斯克尚未做出任何回應。