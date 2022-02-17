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新墨州鬧「教師荒」 4成學區找來國民兵代課

編譯孫梁／綜合17日電
圖為新墨西哥州國民兵史托克維爾(左)，在教室幫助高中生克魯茲做地質學作業。(美聯社)
圖為新墨西哥州國民兵史托克維爾(左)，在教室幫助高中生克魯茲做地質學作業。(美聯社)

新墨西哥州國民兵介入一項以往不曾有過的緊急行動：緩解教師短缺，疫情期間的教師短缺在全國普遍存在，但新墨州是唯一向國民兵求救的州，在全州89個學區中，36個學區有了國民兵代課教師。

陸軍國民兵士兵史托克維爾(Michael Stockwell)說，偷渡客大增時，他被派到美墨邊境執勤，發生國會暴動時他在州府議會大廈警戒，如今他是Alamogordo高中科學課的代課教師。

經過軍中的背景調查和短期培訓後，如今約80名國民兵在新墨州的學校當代課教師。

史托克維爾第一次走進教室時身穿迷彩服，腳蹬作戰靴，學生以為他是徵兵人員，但他卻在教師的座位落坐。一名學生說：「這個穿軍裝的人挺酷，他開始點名時，我有點緊張。」史托克維爾說，對待學生不能像在軍隊，說話也不能像軍中那樣，必須注意方式。自1月下旬當代課教師以來，他為學生講解了地球的構造以及地殼的厚度等，與學生交流時，他跪在地上。

新墨州約有2萬名教師，但去年秋天出現的教師退休潮導致目前空缺1000個崗位，民主黨州長蜜雪兒·葛理申(Michelle Lujan Grisham)說，新墨州的教師嚴重短缺，但很難找到代課教師，至少100所學校本學年至少停課一天。她表示，請國民兵代課任教是臨時措施，州府將通過提高待遇等激勵機制來擴大教師隊伍。

Alamogordo高中的教師短缺1月13日達到高峰，30名教師因生病、培訓和家庭等原因不能到校，占全校教師的三分之一。但負責填補教師空缺的學校秘書說，國民兵史托克維爾每天都會到校，安排他去任何教室都沒有問題。

國民兵 學區 新墨西哥州

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