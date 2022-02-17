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股神老搭檔批加密幣如「性病」 馬斯克妙回這段往事

編譯王巧文／綜合外電
馬斯克說，他2009年與孟格共進午餐時，孟格曾看衰特斯拉。（路透）
馬斯克說，他2009年與孟格共進午餐時，孟格曾看衰特斯拉。（路透）

「股神」巴菲特投資夥伴孟格（Charlie Munger）日前痛批加密貨幣有如「性病」（venereal disease）、比特幣價值「將歸零」，引發推特網友轉推相關新聞，電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克則回應這則轉推，回憶一段孟格看衰特斯拉的往事。

98歲的孟格是波克夏公司副董事長，也是董事長巴菲特的左右手。他16日以「日報」（Daily Journal）董事長身分在年度股東會表示，他以避開加密貨幣感到自豪，「加密幣就像某種性病」，他也預測，投資人的「安全假設」是未來100年全球最大加密貨幣比特幣的價值「將歸零」。

長期批評加密貨幣行情波動極為劇烈的孟格說，現在已經有一種數位貨幣，就是銀行帳戶，而且他認為人們會採用加密貨幣的唯一原因，就是加密幣在勒索、綁架和逃稅等非法活動很好用。孟格欽佩中國大陸禁止加密貨幣，而美國允許加密貨幣是「錯誤」的，應「立即」實施類似的禁令。

有推特網友轉推孟格的這些說法，還釣到加密幣擁護者馬斯克推文回應。

馬斯克說：「我2009年與孟格共進午餐時，他（孟格）向整桌的人說特斯拉會徹底失敗，這讓我相當難過。但我跟他說，我同意他的所有論述，我們可能會倒，但這無論如何都值得一試」。13年後的現在，特斯拉已成為全球市值最高的車廠，市值為9,543億美元。

孟格去年12月也曾公開評論馬斯克說，這位特斯拉執行長認為自己的能力不只目前如此，這也對他帶來助益，「絕不要低估一個高估自己的人。某些極端的成功，將歸於因為過度自信而極努力嘗試的人，而當他們成功時，就像馬斯克」。

貨幣 特斯拉 馬斯克

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