又一州傾向嚴限墮胎 佛州眾議會通過法案

佛州眾議會16日通過一項禁止懷孕15周後墮胎的法案，接下來將交由州參議會審議。圖為支持與反對墮胎權的團體在最高法院前面示威。(Getty Images)

佛羅里達州眾議會16日晚通過一項禁止懷孕15周後墮胎 的法案，接下來將交由州參議會審議。數個共和黨領導的州相繼推動這類法案，美國最高法院正考量是否合憲。

佛州 眾議會以78票贊成、39票反對於午夜前通過這項法案，預期州參議會也將予以通過。共和黨籍州長迪尚特（Ron DeSantis）也支持這項法案。

法案若生效，將大幅限制女性在美國東南地區接受晚期墮胎手術的管道。許多孕婦不惜長途跋涉到佛州墮胎，因為相鄰數州的墮胎法令都比佛州嚴格。

密西西比州 於2018年率先制定禁止於懷孕15周之後墮胎的法令，而後美國各地共和黨籍議員陸續提出類似法案，亞利桑那州參議會和西維吉尼亞州眾議會昨天也通過不准於懷孕15周後墮胎的法案。

美國下級法院先前以違憲為由擋下密西西比州的法令，案子去年上訴到最高法院，正由大法官審理中。

美國最高法院於1973年在「羅訴韋德案」（Roe vs. Wade）做出女性最晚可在懷孕24周左右墮胎的裁定。密西西比州的法令顯然與這項裁定相悖，但如今以保守派大法官居多數的最高法院，仍表達了允許密西西比州繼續實施這項法令的態度。

密西西比州除了希望恢復實施墮胎法令之外，還要求一併推翻「羅訴韋德案」裁定。

最高法院將於今年春天有所定奪。佛州的法案若順利通過並得以實施，將於7月1日起生效。

根據佛州的法案，僅在孕婦有性命之虞或「不可逆的身體損傷」風險，或胚胎出現致命的異常發展時，才可不受懷孕15周後禁止墮胎的限制，連性侵、亂倫導致的懷孕也不能例外。

民主黨籍佛州眾議會議員巴特曼（Robin Bartelman）說，立法者透過這項法案讓自己的意志介入最私密的醫療保健相關決定，「我身為女性，認為有權對自己的身體做選擇」。

共和黨籍眾議會議員伯雷洛（David Borrero）則反駁，稱「羅訴韋德案」根本是有缺陷的裁定，應加以推翻，因為這項裁定「不認同未出世孩子的人性與人格」。