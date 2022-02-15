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世界OnAir／從無證客到律師 華裔作家王乾回憶錄暢銷

世界新聞網何卓賢／製作
1994年，王乾和爸媽在紐約布魯克林的家中。(王乾提供)
1994年，王乾和爸媽在紐約布魯克林的家中。(王乾提供)

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去年年底，一本叫「Beautiful Country」的回憶錄，一出版便登紐約時報暢銷書榜單。書中，作者王乾(Qian Julie Wang)動情回憶了自己七歲被父母從石家莊帶到紐約，成為一名無證客後度過的五年時光。書本以小王乾的目光，回憶了與爸媽相依為命，活在貧困和飢餓中，也活在時刻擔心被遣返之中的恐懼的年月。

王乾表示，一開始有給這本書想到十個備用書名，最後決定用「Beautiful Country」，是因為這個名字象征著無數要移民美國的人，對這個國家的美好想象；但現實往往會因為移民的背景、條件不同，而大相徑庭。給書取名「美麗國」，正是想要反映這個現實。

這本回憶錄裡，充滿了王乾小時候意識到自己是無證客後的傷痛回憶。她坦承，她有很長一段時間無法執筆，逃避回憶往事，也鮮少於父母談起。直到2016年，王乾29歲，並終於成為了美國公民，卻也見證川普上任，出台一系列針對移民的排外政策，讓各國移民感到不受歡迎、感到恐懼。剛成為美國公民，終於擺脫了「我會從這個國家被趕出去」恐懼的王乾，決定利用自己的優勢，替那一部分還不敢發聲的群體講出他們共同的心裡話。在心理咨詢的幫助之下，王乾終於動筆，而且是在地鐵上用手機打字，在三個月內寫完了這本回憶錄的絕大部分。

王乾七歲便離開中國，中文雖然是母語，但已經生疏不少。在採訪的過程中，她仍然盡力從腦海中搜索英文單詞的對應中文說法。

1992年，王乾和父母在中國石家莊家中。(王乾提供)
1992年，王乾和父母在中國石家莊家中。(王乾提供)

最開始的時候，王乾媽媽在衣廠工作，爸爸在洗衣廠工作，生活拮据，一個星期只花20塊錢買吃的。整本書雖然充滿傷痛回憶，其實快樂往事也不少。王乾坦言，這部分回憶最好寫，其中包括王乾爸爸辛苦存錢給她買了一個40塊美金左右、當時班裡小朋友人人在玩的電子雞玩具塔麻可吉的幸福回憶。

在書本正式出版之前，王乾都沒有勇氣給爸媽坦承自己在回憶錄裡寫了什麼。直到去年9月7日，紙本終於發售時，王乾鼓起勇氣給了爸爸媽媽一人一本。本來也不敢回憶吃苦那些年的父母，特別是王爸爸，一讀就停不下來，而這本書也意外成為了王乾一家三口與往事和解的契機。「爸爸意識到他其實不是我成長過程裡的壞人；他們已經努力做了應該做的事。」

王乾的經歷雖然特殊，但也是美國一個群體的縮影——「童年抵美暫緩遣返」計畫(DACA，即夢想生計畫)受益者。他們在童年時期跟隨父母入境美國，非法逗留，但因為在美國長大，很少有對自己父母國家的記憶。根據國會數據，截至2020年底，美國大約有70萬夢想生。王乾坦言，書本出版之後，她收到了很多夢想生的來信，也更清楚認識到了夢想生內心的兩種掙扎：想要得到合法身份，卻害怕因為申請保護，而背叛同樣無證的父母。王乾的讀者向她坦承，這本書不僅僅是講無證小孩的不易，也深刻道出無證父母同樣艱辛，是美國社會無證移民心境非常真實的映射。

「Beautiful Country」作者王乾目前是一名在紐約職業的律師。(王乾...
「Beautiful Country」作者王乾目前是一名在紐約職業的律師。(王乾提供)

作為致力於維護公民權利的律師，王乾認為，拜登總統曾經承諾給夢想生一個成為公民的途徑，但這項承諾遲遲未能實現；而歷任總統在夢想生身分問題上出台過的行政令(executive order)，也很容易被下一任總統否決，對此群體來說並非長遠之計。王乾認為，政府更應該通過確切、長遠的政策改革，給擁有夢想生身份的年輕人完全的肯定。

王乾所沒有預料到的，是這本關於自己如此特殊經歷的回憶錄，一發售就能登上紐約時報暢銷書排行榜，而自己也火速成為了暢銷書作家。她現在每天都能收到讀者來信，不僅是中國讀者，更受到來自全美各州、各個族裔讀者的來信；有的讀者生活中並沒有認識移民，卻也很受這本書所描述的美國社會所觸動，表示思路被拓展。王乾更表示，其實夢想生群體中不乏華裔夢想生，甚至白人夢想生，卻很少被主流媒體報道。她希望這本書算是一個契機，讓美國社會看到夢想生其實也是一個非常多樣化的群體，「不要讓這部分人的經歷被擦掉」。

夢想生 移民 無證客 世界OnAir

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