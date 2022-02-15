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美學者：台灣比烏克蘭更重要 籲美國勿分心

中央社舊金山14日專電
圖為台北街頭。(Getty Images)
圖為台北街頭。(Getty Images)

「台灣比烏克蘭更重要」。美國學者梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）與柯伯吉（Elbridge Colby）為文表示，不能讓中國認為美國為了烏克蘭分心、顧此失彼，而提供中共入侵台灣的機會點。

兩位國際關係學者以「烏克蘭（讓美國）對台灣分心」（Ukraine Is a Distraction from Taiwan）為題，13日投書「華爾街日報」（The Wall Street Journal），14日在史丹佛大學FSI所屬的蕭爾斯坦亞太研究中心（Walter H. Shorenstein Asia-Pacific Research Center）網站刊載。

他們指出，「說白了，台灣比烏克蘭更重要。美國的歐洲盟友對抗俄羅斯的優勢，強過於美國的亞洲盟友能夠對應中國。」

梅惠琳和柯伯吉寫道，不能讓中國認為美國為了烏克蘭的分心，而提供中共入侵台灣的機會點。無論台海是否有危機，美國都需要採取相對應的行動。

文章指出，歐洲陷入困境將阻礙美國在太平洋地區與中國競爭的能力。許多美國外交政策專家認為，美軍部署東歐是適當的做法，但梅惠琳和柯伯吉的看法不同，擔憂這是「嚴重的錯誤」。

拜登政府在2月增派6000多名美軍部署東歐，而且可能動員更多美軍，從陸、海、空和後勤部隊等投入大量且額外的承諾。

兩位學者說，這些正是保衛台灣所需要的力量─包括彈藥、尖端空軍、潛艦、情報、監視和偵察能力是對抗俄羅斯或中國的重要資產，但卻短缺不足。例如，美軍最有價值、最重要的匿蹤重轟炸機（stealthy heavy bombers）僅20架。

「如果美國分心在其他地方，則無望與中國競爭並確保防禦台灣安全」。兩位學者說，美國「把更多資源送往歐洲就是分心的定義」。美國不應增加在歐洲的軍力，反而應該抽調資源。

「美國負擔不起到世界各地部署軍力」。他們認為，中國對台灣的威脅迫在眉睫，基於中國軍事和經濟強大，就算美國介入，中共解放軍對攻打台灣的能力愈發有信心。

文章表示，「美國必須保衛台灣...如果台灣落入中國手中，美國會更難保衛日本和菲律賓等關鍵盟友」。中國將可在美國及其領土附近投入海、空等軍力。另外，美國也將失去台灣第9大貿易夥伴，及台灣擁有的全球最先進半導體技術。

梅惠琳是史丹佛大學弗利曼．斯伯格里國際研究所（FSI）中國軍事安全政策專家；柯伯吉是智庫「馬拉松倡議」（The Marathon Initiative）負責人、「否定戰略：大國衝突時代的美國防禦」（暫譯，The Strategy of Denial: American Defense in an Age of Great Power Conflict）作者。

烏克蘭 中共 俄羅斯

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