美學者：台灣比烏克蘭更重要 籲美國勿分心

圖為台北街頭。(Getty Images)

「台灣比烏克蘭 更重要」。美國學者梅惠琳(Oriana Skylar Mastro)與柯伯吉(Elbridge Colby)為文表示,不能讓中國認為美國為了烏克蘭分心、顧此失彼,而提供中共 入侵台灣的機會點。

兩位國際關係學者以「烏克蘭(讓美國)對台灣分心」(Ukraine Is a Distraction from Taiwan)為題,13日投書「華爾街日報」(The Wall Street Journal),14日在史丹佛大學FSI所屬的蕭爾斯坦亞太研究中心(Walter H. Shorenstein Asia-Pacific Research Center)網站刊載。

他們指出,「說白了,台灣比烏克蘭更重要。美國的歐洲盟友對抗俄羅斯 的優勢,強過於美國的亞洲盟友能夠對應中國。」

梅惠琳和柯伯吉寫道,不能讓中國認為美國為了烏克蘭的分心,而提供中共入侵台灣的機會點。無論台海是否有危機,美國都需要採取相對應的行動。

文章指出,歐洲陷入困境將阻礙美國在太平洋地區與中國競爭的能力。許多美國外交政策專家認為,美軍部署東歐是適當的做法,但梅惠琳和柯伯吉的看法不同,擔憂這是「嚴重的錯誤」。

拜登政府在2月增派6000多名美軍部署東歐,而且可能動員更多美軍,從陸、海、空和後勤部隊等投入大量且額外的承諾。

兩位學者說,這些正是保衛台灣所需要的力量─包括彈藥、尖端空軍、潛艦、情報、監視和偵察能力是對抗俄羅斯或中國的重要資產,但卻短缺不足。例如,美軍最有價值、最重要的匿蹤重轟炸機(stealthy heavy bombers)僅20架。

「如果美國分心在其他地方,則無望與中國競爭並確保防禦台灣安全」。兩位學者說,美國「把更多資源送往歐洲就是分心的定義」。美國不應增加在歐洲的軍力,反而應該抽調資源。

「美國負擔不起到世界各地部署軍力」。他們認為,中國對台灣的威脅迫在眉睫,基於中國軍事和經濟強大,就算美國介入,中共解放軍對攻打台灣的能力愈發有信心。

文章表示,「美國必須保衛台灣...如果台灣落入中國手中,美國會更難保衛日本和菲律賓等關鍵盟友」。中國將可在美國及其領土附近投入海、空等軍力。另外,美國也將失去台灣第9大貿易夥伴,及台灣擁有的全球最先進半導體技術。

梅惠琳是史丹佛大學弗利曼.斯伯格里國際研究所(FSI)中國軍事安全政策專家;柯伯吉是智庫「馬拉松倡議」(The Marathon Initiative)負責人、「否定戰略:大國衝突時代的美國防禦」(暫譯,The Strategy of Denial: American Defense in an Age of Great Power Conflict)作者。