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華郵：墨西哥進口暫停 酪梨即將缺貨

記者顏伶如／綜合報導
農業部表示酪梨(avocado)即將缺貨。(美聯社)
農業部表示酪梨(avocado)即將缺貨。(美聯社)

華盛頓郵報15日報導，美國民眾周末期間才剛一邊觀看超級盃轉播，一邊吃著玉米脆片配墨西哥酪梨醬(guacamole)，現在美國農業部卻傳來涼拌醬重要食材酪梨(avocado，又稱牛油果、鱷梨)即將缺貨的消息，因為來自墨西哥米卻肯省(Michoacan)的酪梨進口已經暫停。這波暫停進口的行動，並無確切期限。

墨西哥酪梨進口暫停的時間點，剛好遇上酪梨價格創下新高之際。全球研究諮循機構「拉波研究食物及農業經濟」(RaboResearch Food & Agribusiness)資深分析師馬加納(David Magaña)說，現在美國市面上的酪梨價格，平均比一年前貴了一倍。

農產研究分析機構Agtools墨西哥部門經理羅培茲(Raul Lopez)表示，再過幾天，美國市場上的酪梨存貨便將賣完，「屆時幾乎每個超級市場都會發生酪梨缺貨」。

羅培茲說，缺貨情況下，消費者能夠買到的酪梨商品將變得有限，售價也將大幅提高。

報導指出，美國農業部旗下的動植物衛生檢驗署(Animal and Plant Health Inspection Service，APHIS)現正與美國海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)合作，將讓2月11日之前已經完成檢驗及出口核可的酪梨，能夠持續入關。

華盛頓郵報報導，但在這批墨西哥進口酪梨過後，下一批何時出現，則須等候通知。

根據統計，美國國內市面銷售的酪梨，高達八成來自墨西哥米卻肯省。

富國銀行(Wells Fargo)首席農經專家史汪森(Michael Swanson)，酪梨缺貨消息傳出讓盤商頓時手忙腳亂，零售業者將面臨缺貨窘境，消費者則會發現酪梨變貴。

史汪森說，盤商將開始價格管控，對於手邊擁有的存貨盡量爭取最高利潤。他說，除非零售業者願意以高價競標，取得僅剩的酪梨庫存，否則其實沒有其他選擇。

華盛頓郵報報導，由於負責蔬果食品安全檢查的官員在米卻肯省遭受人身安全威脅，公務手機接到恐嚇簡訊，因此美國農業部決定暫停進口酪梨。

動植物衛生檢驗署發言人賀南德茲(Lucero Hernandez)說，為確保動植物衛生檢驗署人員能在墨西哥安全地執行任務，暫停酪梨進口的命令並無確切終止日期。

墨西哥 華盛頓郵報 農業部

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