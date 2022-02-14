美西南部近1200年來最嚴重乾旱 研究：最乾的20年

科學家14日表示，美國西南部的大乾旱已經是該地區至少1200年來「最乾的20年」，而氣候變遷很大程度上是造成這種情況的主因。（美聯社）

科學家14日表示，美國西南部的大乾旱已經是該地區至少1200年來「最乾的20年」，而氣候變遷 很大程度上是造成這種情況的主因。

紐時報導，研究人員表示這場始於2000年的乾旱減少供水、摧毀了農民和牧場主，並助長整個地區的野火，此前更已被認為是500年來最嚴重的，但加州大學 洛杉磯分校的氣候科學家威廉 斯（A. Park Williams）認為，2021年夏季將情況「推至頂峰」。

分析表明，人為造成的氣候暖化是當前乾旱如此極端的主因之一，威廉斯表示「無論氣候變遷如何，都會發生乾旱，但嚴重程度只有60%左右」。密西根大學氣候科學家科爾（Julie Cole）表示「研究結果清楚表明目前情況有多不尋常」。

威廉斯指出，研究發現「氣候變遷使乾旱有可能持續下去，這場持續22年的乾旱仍在全面展開，很有可能持續至第23年」。據研究人員稱，在過去1200年的記錄中，幾次特大乾旱也有長達30年之久的狀況，但威廉斯認為幾乎可以肯定「此次將比過去30年的任何時期都更加乾燥」。

此外，加州大學聖巴巴拉分校的氣候建模師史蒂文森（Samantha Stevenson）表示這項研究顯示的結果與預測顯示的一樣，西南地區和世界其他地區一樣「正變得更加乾旱」，她強調「相對於我們過去幾百年中面臨的任何情況，我們正在進入一個『前所未有的時代』」。