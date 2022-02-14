我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

相約自殺？ 猶他26中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

谷愛凌一度跌倒 自由式滑雪坡面障礙賽逆轉奪銀

美西南部近1200年來最嚴重乾旱 研究：最乾的20年

編譯張君堯／綜合報導
科學家14日表示，美國西南部的大乾旱已經是該地區至少1200年來「最乾的20年」，而氣候變遷很大程度上是造成這種情況的主因。（美聯社）
科學家14日表示，美國西南部的大乾旱已經是該地區至少1200年來「最乾的20年」，而氣候變遷很大程度上是造成這種情況的主因。（美聯社）

科學家14日表示，美國西南部的大乾旱已經是該地區至少1200年來「最乾的20年」，而氣候變遷很大程度上是造成這種情況的主因。

紐時報導，研究人員表示這場始於2000年的乾旱減少供水、摧毀了農民和牧場主，並助長整個地區的野火，此前更已被認為是500年來最嚴重的，但加州大學洛杉磯分校的氣候科學家威廉斯（A. Park Williams）認為，2021年夏季將情況「推至頂峰」。

分析表明，人為造成的氣候暖化是當前乾旱如此極端的主因之一，威廉斯表示「無論氣候變遷如何，都會發生乾旱，但嚴重程度只有60%左右」。密西根大學氣候科學家科爾（Julie Cole）表示「研究結果清楚表明目前情況有多不尋常」。

威廉斯指出，研究發現「氣候變遷使乾旱有可能持續下去，這場持續22年的乾旱仍在全面展開，很有可能持續至第23年」。據研究人員稱，在過去1200年的記錄中，幾次特大乾旱也有長達30年之久的狀況，但威廉斯認為幾乎可以肯定「此次將比過去30年的任何時期都更加乾燥」。

此外，加州大學聖巴巴拉分校的氣候建模師史蒂文森（Samantha Stevenson）表示這項研究顯示的結果與預測顯示的一樣，西南地區和世界其他地區一樣「正變得更加乾旱」，她強調「相對於我們過去幾百年中面臨的任何情況，我們正在進入一個『前所未有的時代』」。

威廉 加州大學 氣候變遷

上一則

第一夫人情人節授課 20名學生參觀白宮分享「愛」

延伸閱讀

超級盃門票貴 場內工作人員「夾縫看球」令人羨

超級盃門票貴 場內工作人員「夾縫看球」令人羨

NBA／1月東區最佳球員 安比德場均34分連莊

NBA／1月東區最佳球員 安比德場均34分連莊
聖縣收緊規定 醫療機構須24小時內通報病人新冠檢測

聖縣收緊規定 醫療機構須24小時內通報病人新冠檢測
NBA／布克16場逾40分 太陽隊史之冠

NBA／布克16場逾40分 太陽隊史之冠

熱門新聞

美國白宮首席防疫專家佛奇。(路透)

美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制

2022-02-08 23:01
美國疾病防治中心正在重訂從戴口罩指南到檢測規定等所有相關規範。（路透）

疫情將告終 CDC正重訂健康指引 從戴口罩到檢測均更新

2022-02-13 18:26
美國司法部今天宣布，他們已追回2016年失竊的9萬4000多枚比特幣，這些比特幣目前價值36億美元，查獲金額創紀錄。路透

紐約夫妻涉竊比特幣 司法部追回36億美元創紀錄

2022-02-08 16:27
圖為嬌生疫苗。(美聯社)

紐時：嬌生集團暫停生產新冠疫苗

2022-02-08 11:55
示意圖。圖：pixabay

想開槍射熊卻意外擊斃弟弟 男子報警後飲彈自盡

2022-02-10 11:14
前白宮貿易顧問納瓦羅(右)接受MSNBC新聞頻道專訪。(擷自YouTube NBC頻道 )

賀錦麗有權推翻2024大選結果嗎？納瓦羅被問到情緒激動

2022-02-11 09:07

超人氣

更多 >
紐約市又一起亞裔遭遊民攻擊案 韓女遭非裔男尾隨入室刺死

紐約市又一起亞裔遭遊民攻擊案 韓女遭非裔男尾隨入室刺死
Angelababy帶5歲兒逛街吃冰 神祕帥哥相伴

Angelababy帶5歲兒逛街吃冰 神祕帥哥相伴
韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅

韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅
1張圖／冬奧獎牌榜 美奪7金排第3 挪威9金第1

1張圖／冬奧獎牌榜 美奪7金排第3 挪威9金第1
年薪千萬前美足球星在學校餐廳工作 領時薪15美元

年薪千萬前美足球星在學校餐廳工作 領時薪15美元