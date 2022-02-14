紐時：科技富豪、川普金主提爾 儼然已成極右派造王者

科技富豪提爾(中)是前總統川普參選2016年時的最大金主之一。(Getty Images )

紐約時報14日報導，科技富豪提爾(Peter Thiel)是前總統川普 參選2016年時的最大金主之一，如今已成「讓美國再度偉大」(Make America Great Again)極右派運動指標人物，以「造王者」(kingmaker)之姿大手筆贊助選舉經費支持16名角逐聯邦參、眾議員 的參選人，這些人選絕大多數都是川普選舉陰謀論的忠實信徒。

54歲的提爾為PayPal共同創辦人，根據「彭博億萬富翁指數」(Bloomberg Billionaires Index)統計，截至今年1月個人淨資產約91億多元，在全球億萬富豪排行榜上名列第279名。

紐約時報報導，提爾今年1月在邁阿密海灘(Miami Beach)豪宅為準備在共和黨 初選挑戰現任懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)的一名保守派參選人舉辦募款活動，整場活動的基調就是要清算包括錢尼在內，在川普彈劾案中投下贊成票的共和黨籍聯邦眾議員。

兩名消息人士說，提爾認為錢尼就是「背叛十人小組」(traitorous 10)的代表人物，並說將推派對川普絕對效忠的保守派強棒，將曾經投票贊成彈劾川普的共和黨眾議員全數替換。

提爾是川普2016年參加總統大選時的最大金主之一，但2020年大選提爾則作壁上觀。對於今年11月的期中選舉，提爾出手支持16名角逐聯邦參、眾議員的保守派參選人。

報導指出，提爾到目前為止已為這些保守派參選人累計提供2040餘萬贊助經費；政治獻金數據追蹤機構「公開秘密」(Open Secrets)統計，提爾與對沖基金經理人格里芬(Kenneth Griffin)併列在這次期中選舉為共和黨陣營提供最多選舉贊助的金主。

紐約時報分析，提爾挑選的贊助對象多為信奉川普選舉陰謀論的極右派，這些參選人多半展現打算顛覆共和黨當權派體制甚至美國政治秩序的雄心壯志。

報導指出，這些極右派參選人的小額捐款獲得不少基層民眾支持，累計已募得數以百萬計政治獻金，但提爾大手筆贊助則能讓某些走極端的偏激觀點融入主流民意，提爾更能透過這次期中選舉的運籌帷幄，成為右派勢力的新興權力掮客(power broker)。

前任白宮資深顧問巴農(Steve Bannon)指出，傳統型共和黨選舉金主關注焦點為贏得國會多數席次以及入主白宮，但提爾目光則放在顛覆共和黨當權派的施政方針。巴農說，提爾不只希望讓共和黨重新掌握參院多數席次，還想要改變「國家的發展發向」。