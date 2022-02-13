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禮來抗體藥物對Omicron有效 獲FDA緊急使用授權

中央社華盛頓13日綜合外電報導
禮來藥廠針對Omicron變異株的新抗體藥物，11日取得美國食品暨藥物管理局（FDA）的緊急使用授權。(美聯社)
禮來藥廠針對Omicron變異株的新抗體藥物，11日取得美國食品暨藥物管理局（FDA）的緊急使用授權。(美聯社)

禮來藥廠針對Omicron變異株的新抗體藥物11日取得美國食品暨藥物管理局（FDA）的緊急使用授權（EUA），這是美國加強應對此一最新COVID-19變異株手段的關鍵一步。

美聯社報導，美國食藥局表示，已批准禮來藥廠（Eli Lilly）這款針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輕至中症成人和青少年患者的藥物。禮來去年年底宣布對此療法投入研究，此前試驗顯示其先前版本的抗體療法對主流變異株Omicron無效。

拜登政府在禮來新藥獲得授權前已購買60萬劑。據與禮來公司的合約，美國政府將在2月獲得約30萬份療程，並於3月取得另30萬份。

食藥局藥物中心主任卡瓦佐尼（Patricia Cavazzoni）表示，隨著病毒的新變種不斷出現，這一新藥獲得授權是滿足更多治療方式需求的重要一步。

數據表明，禮來這款名為bebtelovimab的新藥，除可對Omicron有效，還可以對抗新出現的Omicron次變異株BA.2。

禮來表示，新藥合約價值至少達7億2000萬美元。

上個月，食藥局撤銷禮來和雷傑納隆藥廠（Regeneron Pharmaceuticals）單株抗體藥物的緊急使用授權；這兩種藥物一直是COVID-19抗體治療的支柱，當它們對Omicron無效時，醫生承受提出應變方案的重大壓力。

輝瑞（Pfizer）和默克集團（Merck & Co.）的抗病毒口服藥物等替代療法，一直供不應求。英國藥廠葛蘭素史克（GlaxoSmithKline，GSK）旗下一種對Omicron有效的抗體藥物貨量稀缺。

單株抗體藥物需以輸液或注射方式進入人體，且應在感染早期進行投藥。不過，科學家表示，單株抗體等COVID-19治療方式不能取代疫苗接種。

禮來藥廠針對Omicron變異株的新抗體藥物，11日取得美國食品暨藥物管理局（F...
禮來藥廠針對Omicron變異株的新抗體藥物，11日取得美國食品暨藥物管理局（FDA）的緊急使用授權。(美聯社)

Omicron 藥局 拜登

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