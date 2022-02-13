華府近來頻放俄將侵烏消息 紐時解析拜登政府這一企圖

北約秘書長史托騰伯格與羅馬尼亞總統伊爾哈尼斯11日視察羅馬尼亞柯格尼契努空軍基地期間，部署於當地的美軍也參加了歡迎儀式。(Getty Images)

美國官員近幾周不斷披露駐烏克蘭邊界俄軍行動情報，還說俄國 打算偽造烏克蘭發生大屠殺影片做為出兵藉口，近來還把俄國出兵日期、進攻路線情資也一併洩漏給媒體。紐約時報指出，拜登 政府似乎想藉此阻止俄國總統普亭 揮軍入侵烏國。

報導引述現任及前任美國官員表示，拜登政府不斷公布機密情資很不尋常，幾乎是拿到情資就馬上公布，堪稱古巴飛彈危機以來首見。

由於拜登多次表明不會派美軍進入烏克蘭協防，也表示無意與俄國開戰，美國不斷釋出情報，似乎想藉此打亂普亭的計畫，也許得以延後俄軍行動，為外交折衝爭取時間，或讓普亭考慮出兵的政治、經濟和人命傷亡等後果，希望藉此阻止戰爭發生。

華盛頓郵報報導，美國與歐洲官員說，若俄國全面入侵烏國，美國將加派更多美軍前往北約的東歐成員國輪調，北約也將在這些國家部署更多軍隊和武器。這項宣示意在警告普亭，若入侵烏國，北約在俄國周遭附近部署的兵力只會有增無減。

美國已從北卡州布拉格堡增派約2000名美軍赴歐，主要部署到波蘭。美國官員11日說，將再增派第82空降師3000人到波蘭，駐防波蘭總兵力幾天內將達5000人。駐紮德國的1000名美軍同日亦抵達羅馬尼亞，與當地的900名美軍會合。

若俄國入侵烏國，上述部署的範圍與規模很可能會增加。一名匿名的北約外交官表示，北約正考慮在羅馬尼亞、保加利亞、斯洛伐克及匈牙利部署隨時可應戰的戰鬥群，就像目前在波蘭跟波羅的海國家的北約戰鬥群，但前提是必須取得駐在國政府同意，尤其是立場親俄的匈牙利。

美國官員說，美國幾乎篤定會加強東歐北約成員國的美軍輪調工作。 北約外交官還指出，北約可能擴大演習、培訓計畫與情報收集，以及加強黑海與波羅的海的空中警戒任務和海上部署。

多年來，東歐國家一直推動美國在其領土上部署更多軍隊來威懾俄國，認為北約東南防線將因此得到加強。