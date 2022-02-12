我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登普亭就烏克蘭情勢通話1小時 未帶來重大改變

「Omicron不再是重大威脅」 挪威解封免戴口罩

美前奧運國手指控 滑雪教練長期拍攝女隊員裸照

中央社張家口市12日綜合外電報導
美國前國手對長期指導奧運國家隊的滑雪教練佛里（Peter Foley）發起指控，稱他多年來持續拍攝女隊員裸照。美聯社
美國前國手對長期指導奧運國家隊的滑雪教練佛里（Peter Foley）發起指控，稱他多年來持續拍攝女隊員裸照。美聯社

美國前國手對長期指導奧運國家隊的滑雪教練佛里（Peter Foley）發起指控，稱他多年來持續拍攝女隊員裸照，美國滑雪和單板滑雪協會（US Ski & Snowboard）稱已展開調查。

美國奧運雪板選手卡爾尼（Hagen Kearney）則是被指控使用種族歧視字眼挑釁隊友，他承認使用過不當詞彙，但否認其他指控。

32歲的美國2010年奧運國家隊成員、前雪板國手奇盧克－希夫索夫（Callan Chythlook-Sifsof）過去4天在Instagram發布一系列文章，指控國家隊滑雪教練佛里和前隊友卡爾尼。

美聯社報導，奇盧克－希夫索夫指控，佛里除了偷拍裸照之外，還對女隊員汙言穢語，卡爾尼則是持續使用「N」開頭的單字「故意激怒我」。

她在Instagram的部分貼文目前已經被刪除。

佛里強烈否認針對他的指控。他在美國隊贏得北京冬奧單板滑雪障礙追逐混合團體賽金牌後告訴記者，「我對於這些指控感到十分驚訝，我強烈否認所有指控。我一直以來都盡力支援奧運隊選手。」

今天和搭檔鮑加納（Nick Baumgartner）一起為美國隊摘下金牌的美國選手雅各貝利斯（Lindsey Jacobellis）則說，她和佛里相處一點問題也沒有。

她說：「我對他的人格有很高評價，他一路以來一直支持我挺過這一切。」

這次代表美國參加北京冬奧的卡爾尼則是在Instagram發布聲明，承認確實使用過「N」開頭的字，但稱是「開玩笑」。他表示，2013年12月和奇盧克－希夫索夫一起搭車時，在爭論中使用了那個字來激怒她。

他稱那是「極端愚蠢且噁心的行為」，並表示一說出口後立即感到後悔。

奇盧克－希夫索夫是愛斯基摩後裔，在阿拉斯加州長大。

美國滑雪和單板滑雪協會表示，卡爾尼的事件在當時就有過適當處置。

卡爾尼說，「教練們都被立即告知發生了什麼事，我面臨可能被踢出國家隊。」他並稱，當年已對奇盧克－希夫索夫致歉。

他否認其他指控。「我從來沒有假裝要揍她、跟蹤她，或是多次朝她大吼N開頭的字，我也絕對沒有在隊上開過有關強暴的玩笑，但我直至今日依舊對用過那個字感到羞恥。」

美國滑雪和單板滑雪協會發表聲明，表示已經知情教練佛里近期面臨的指控。「我們相當認真看待這些指控，正在調查中。」

滑雪 奧運 北京冬奧

上一則

穆迪經濟學家：美國通膨去年10月就見頂了

延伸閱讀

「我的腿撐不住了」雪板傳奇含淚退役 粉絲相挺

「我的腿撐不住了」雪板傳奇含淚退役 粉絲相挺
女子超級大曲道 美國名將雪佛林落居第9 瑞士選手奪金

女子超級大曲道 美國名將雪佛林落居第9 瑞士選手奪金
「完美女孩」谷愛凌暴紅 好友：盼她享受人生

「完美女孩」谷愛凌暴紅 好友：盼她享受人生
盼望冰雪

盼望冰雪

熱門新聞

美國白宮首席防疫專家佛奇。(路透)

美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制

2022-02-08 23:01
金球獎影后、華裔女演員林家珍因表演中經常穿插帶有「非裔口音」的說話方式引來批評。（Getty Images）

口音冒犯非裔？金球影后林家珍挨轟 宣布退出推特

2022-02-06 22:25
美國司法部今天宣布，他們已追回2016年失竊的9萬4000多枚比特幣，這些比特幣目前價值36億美元，查獲金額創紀錄。路透

紐約夫妻涉竊比特幣 司法部追回36億美元創紀錄

2022-02-08 16:27
圖為嬌生疫苗。(美聯社)

紐時：嬌生集團暫停生產新冠疫苗

2022-02-08 11:55
前白宮貿易顧問納瓦羅(右)接受MSNBC新聞頻道專訪。(擷自YouTube NBC頻道 )

賀錦麗有權推翻2024大選結果嗎？納瓦羅被問到情緒激動

2022-02-11 09:07
示意圖。圖：pixabay

想開槍射熊卻意外擊斃弟弟 男子報警後飲彈自盡

2022-02-10 11:14

超人氣

更多 >
谷愛凌關注激增 好友揭秘完美女孩

谷愛凌關注激增 好友揭秘完美女孩
1張圖／冬奧獎牌榜 美奪5金衝上第3 德國7金居第1

1張圖／冬奧獎牌榜 美奪5金衝上第3 德國7金居第1
用「抗日名句」讚羽生結弦 編劇轟央視：迷妹過度吹捧

用「抗日名句」讚羽生結弦 編劇轟央視：迷妹過度吹捧
西雅圖華婦街頭遭球棒攻擊 頭顱破裂、右耳流血

西雅圖華婦街頭遭球棒攻擊 頭顱破裂、右耳流血
谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜

谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜