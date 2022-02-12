美前奧運國手指控 滑雪教練長期拍攝女隊員裸照

美國前國手對長期指導奧運國家隊的滑雪教練佛里（Peter Foley）發起指控，稱他多年來持續拍攝女隊員裸照。美聯社

美國前國手對長期指導奧運 國家隊的滑雪 教練佛里（Peter Foley）發起指控，稱他多年來持續拍攝女隊員裸照，美國滑雪和單板滑雪協會（US Ski & Snowboard）稱已展開調查。

美國奧運雪板選手卡爾尼（Hagen Kearney）則是被指控使用種族歧視字眼挑釁隊友，他承認使用過不當詞彙，但否認其他指控。

32歲的美國2010年奧運國家隊成員、前雪板國手奇盧克－希夫索夫（Callan Chythlook-Sifsof）過去4天在Instagram發布一系列文章，指控國家隊滑雪教練佛里和前隊友卡爾尼。

美聯社報導，奇盧克－希夫索夫指控，佛里除了偷拍裸照之外，還對女隊員汙言穢語，卡爾尼則是持續使用「N」開頭的單字「故意激怒我」。

她在Instagram的部分貼文目前已經被刪除。

佛里強烈否認針對他的指控。他在美國隊贏得北京冬奧 單板滑雪障礙追逐混合團體賽金牌後告訴記者，「我對於這些指控感到十分驚訝，我強烈否認所有指控。我一直以來都盡力支援奧運隊選手。」

今天和搭檔鮑加納（Nick Baumgartner）一起為美國隊摘下金牌的美國選手雅各貝利斯（Lindsey Jacobellis）則說，她和佛里相處一點問題也沒有。

她說：「我對他的人格有很高評價，他一路以來一直支持我挺過這一切。」

這次代表美國參加北京冬奧的卡爾尼則是在Instagram發布聲明，承認確實使用過「N」開頭的字，但稱是「開玩笑」。他表示，2013年12月和奇盧克－希夫索夫一起搭車時，在爭論中使用了那個字來激怒她。

他稱那是「極端愚蠢且噁心的行為」，並表示一說出口後立即感到後悔。

奇盧克－希夫索夫是愛斯基摩後裔，在阿拉斯加州長大。

美國滑雪和單板滑雪協會表示，卡爾尼的事件在當時就有過適當處置。

卡爾尼說，「教練們都被立即告知發生了什麼事，我面臨可能被踢出國家隊。」他並稱，當年已對奇盧克－希夫索夫致歉。

他否認其他指控。「我從來沒有假裝要揍她、跟蹤她，或是多次朝她大吼N開頭的字，我也絕對沒有在隊上開過有關強暴的玩笑，但我直至今日依舊對用過那個字感到羞恥。」

美國滑雪和單板滑雪協會發表聲明，表示已經知情教練佛里近期面臨的指控。「我們相當認真看待這些指控，正在調查中。」