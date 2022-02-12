穆迪經濟學家：美國通膨去年10月就見頂了

美國1月消費者物價指數（CPI）年增率衝上40年高峰。圖／路透

美國1月消費者物價指數（CPI）年增率衝上7.5%震跌股市，華爾街分析師料定聯準會（Fed）將加速緊縮貨幣政策，紛紛上調對今年Fed升息 次數的預測。但也有一些經濟學家認為，通膨或已觸頂， 此刻Fed理應調升利率 抑制通膨預期 ，但升息宜緩步為之。

紐約時報報導，新冠肺炎疫情 打亂了供應鏈和勞動力供應，缺貨和缺工問題於是推升通膨，去年央行官員形容這是「暫時性」（transitory）問題，但通膨久久居高不下，顯示「暫時」措辭不當；但若說「疫情效應正持續中，其中一些將自行減退」，絕對正確。

有理由樂觀看待通膨展望。基本上，若觀察美國CPI月比數據和其他通膨指標，就會發現當前通膨率雖高，卻未再暴衝。

穆迪分析公司（Moody's Analytics）首席經濟學家詹迪（Mark Zandi）就宣稱：「通膨已經見頂了。是在10月觸頂。」

怎麼可能呢？詹迪9日在訪談中指出，檢視美國CPI報告，會察覺CPI年增率持續攀升，從去年10月的6.2%、11月6.8%、12月7.0%升到今年1月的7.5%，這反映所謂「基期效應」——跟一年前疫情把需求和價格壓抑到非常低的水準比較，造成年比CPI增幅被誇大了。

再看CPI月比數字，則呈現截然不同的走勢：10月0.9%、11月0.7%、12月0.6%、1月0.6%。這顯示，儘管CPI年增率升到40年高峰，但月增率近來已穩定下來。若要下個精確但不聳動的新聞標題，就是「通膨持穩，遠低於10月高峰」。

詹迪預期，幾個月後，CPI年增率也會開始走下坡，不論Fed決定怎麼做。而且，正如同企業全年盈餘若跟一年前很低的數字相比，顯得大有改善；往後CPI年增率下滑，跟一年前偏高的水準相比，也會顯得愈來愈好。

詹迪認為，未來幾年Fed有必要顯著調升利率，並縮小如今已大幅膨脹的資產負債表（即「縮表」），但這可解讀為好消息，因為這意味危機時期祭出的非常措施不再有必要，如今「正常化」時刻到了。

問題是，通膨既將趨緩，Fed此刻還有必要著手提高利率嗎？有必要，因為Fed必須設法抑制「通膨預期」，免得通膨變得「自我實現」。一旦通膨預期失控，遠超過Fed認為適當的2%-3%區間，經濟通常會陷入危險領域。這或許已開始發生了：隨著美國汽油、日用品、服務費用紛紛漲價，民眾通膨預期看升，這將影響消費行為並牽動企業訂價行為，給通膨火上加油。

因此，詹迪表示，Fed務必宣示抗通膨決心，同時「溫柔」地提高利率，如此一來有望達成「軟著陸」，在保有經濟復甦的同時，也扭轉大眾的通膨預期——從「通膨居高不下，節節看升」，轉變成「通膨現在雖高，但將要降下來」。