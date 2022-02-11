我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／美國第5金 單板滑雪障礙追逐團賽奪冠

烏俄戰爭恐隨時爆發 英、挪、日等5國籲公民快撤

超級盃「超現實之旅」 猛虎時隔33年對戰公羊

記者胡玉立／綜合報導
辛辛那提「孟加拉虎隊」等了33年，終於擺脫「失敗者」綽號，打入超級盃。圖為10號球員Kevin Huber今年1月9日在比賽中。(美聯社)
辛辛那提「孟加拉虎隊」等了33年，終於擺脫「失敗者」綽號，打入超級盃。圖為10號球員Kevin Huber今年1月9日在比賽中。(美聯社)

位於俄亥俄河岸邊的體育狂熱藍領城市辛辛那提(Cincinnati)，等了33年，終於等到他們的猛虎隊(Bengals)再次打入NFL超級盃，和洛杉磯公羊隊一爭高下；全俄亥俄州這些日子狂慶猛虎隊在年輕四分衛布洛(Joe Burrow)率領下，到洛杉磯參加13日超級盃的「超現實」之旅。

人們歡呼雀躍，與陌生人相互擁抱，高呼”Who Dey？！”團隊口號(整句是：「『誰敢』、『誰敢』、誰敢擊敗孟拉加虎？沒人敢！」)；猛虎隊自1991年以來，不曾贏過任何一場季後賽，這是球隊第三次打入超級盃，也是33年來的第一次，前兩次1981年和1988年都輸給舊金山49人隊(San Francisco 49ers)。

「打入超級盃 難以置信」

「球隊獲勝，當然大家都感到狂喜，但這次最大不同在於，人們幾乎不敢相信是真的。」當地體育電台播音員和猛虎鐵粉艾格(Mo Egger)說：「我上周聽到『超現實』這個詞，比我這輩子聽到的還多。猛虎隊打入超級盃，大家都難以置信。」

為表揚猛虎的神勇戰績，俄州州長狄懷恩(Mike DeWine)7日將三個州立公園暫時更名；其中，俄州東南部的Burr Oak州立公園更名為Burrow Oak州立公園，以紀念在附近長大和就讀當地高中的四分衛布洛。

辛辛那提市長普雷瓦爾 (Aftab Pureval) 說：「全球疫情持續24個月來，經濟衰退對我們造成巨大影響，但辛辛那提人多少因為這支球隊，對未來充滿樂觀、喜悅和希望。」

在猛虎隊出人意料地打入超級盃後，忠實粉絲認定13日理當由猛虎擊敗洛杉磯公羊隊(Los Angeles Rams)，贏得該隊史上第一次超級盃冠軍。

虎羊大戰 一爭高下

但兩隊的對比，再明顯不過；公羊隊的富有球迷在全新SoFi體育場香檳酒吧啜飲；猛虎球迷則在家鄉喝啤酒，吃辛辛那提辣椒；一邊唱著宛如國歌的「槍與玫瑰」(Guns N' Roses )樂團的「歡迎來到叢林」(Welcome to the Jungle)。

「這是一群百折不撓的鬥士，要去洛杉磯踢走那些漂亮男孩，。」猛虎球迷格蘭特(Ricardo Grant)說，他在城裡經營酒吧、藝術畫廊和理髮店，整個星期都穿著他的「俄亥俄對抗全世界」夾克。

市中心的聖盃體育酒吧(Holy Grail sports bar)老闆、54歲的莫林 (Jim Moehring)說，他曾擔心有一天可能要關門大吉，但今年1月是他10年來第一次不必解雇任何廚房員工，在猛虎隊在季後賽橫掃群雄期間，生意增長了200%。

格蘭特說，他63歲的父親支持猛虎隊30年如一日，辛辛那提有許多球迷始終感受到勝利能量，讓他很感動。

「這個小鎮根植於家庭和傳統。」格蘭特說：「在辛辛那提長大的人很少離開，如果我們離開，也不會走得太遠；這是值得驕傲的事。不放棄是一種巨大的驕傲。」

超級盃 洛杉磯 俄亥俄州

上一則

超級盃「什麼都能賭」 賭注暴漲8成 金額飆破76億

延伸閱讀

超級盃「什麼都能賭」 賭注暴漲8成 金額飆破76億

超級盃「什麼都能賭」 賭注暴漲8成 金額飆破76億
雙城市長為超級盃LVI 打賭 贏家為兒童醫院募款

雙城市長為超級盃LVI 打賭 贏家為兒童醫院募款
超級盃載客一車難求 巴士24小時跑

超級盃載客一車難求 巴士24小時跑
自由車隊示威擬堵超級盃 美籲加國動用權力化解僵局

自由車隊示威擬堵超級盃 美籲加國動用權力化解僵局

熱門新聞

美國白宮首席防疫專家佛奇。(路透)

美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制

2022-02-08 23:01
美國動物研究指，可能不需要研發針對Omicron變種病毒的疫苗。(路透)

美對猴子研究發現 可能無需研發Omicron疫苗

2022-02-04 21:45
金球獎影后、華裔女演員林家珍因表演中經常穿插帶有「非裔口音」的說話方式引來批評。（Getty Images）

口音冒犯非裔？金球影后林家珍挨轟 宣布退出推特

2022-02-06 22:25
美國司法部今天宣布，他們已追回2016年失竊的9萬4000多枚比特幣，這些比特幣目前價值36億美元，查獲金額創紀錄。路透

紐約夫妻涉竊比特幣 司法部追回36億美元創紀錄

2022-02-08 16:27
圖為嬌生疫苗。(美聯社)

紐時：嬌生集團暫停生產新冠疫苗

2022-02-08 11:55
前紐約市長朱利安尼日前參加福斯電視台的節目「蒙面歌手」，引起兩名男性評審暴怒離場。（截自蒙面歌手影片）

真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場

2022-02-03 21:14

超人氣

更多 >
女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓

女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓
1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第6 中國3金排第7

1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第6 中國3金排第7
大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？

大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？
Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜

Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜
美西、東北最長壽 「這2州」80.9歲平均壽命排第一

美西、東北最長壽 「這2州」80.9歲平均壽命排第一