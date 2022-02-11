超級盃「超現實之旅」 猛虎時隔33年對戰公羊

辛辛那提「孟加拉虎隊」等了33年，終於擺脫「失敗者」綽號，打入超級盃。圖為10號球員Kevin Huber今年1月9日在比賽中。(美聯社)

位於俄亥俄河岸邊的體育狂熱藍領城市辛辛那提(Cincinnati)，等了33年，終於等到他們的猛虎隊(Bengals)再次打入NFL超級盃 ，和洛杉磯 公羊隊一爭高下；全俄亥俄州 這些日子狂慶猛虎隊在年輕四分衛布洛(Joe Burrow)率領下，到洛杉磯參加13日超級盃的「超現實」之旅。

人們歡呼雀躍，與陌生人相互擁抱，高呼”Who Dey？！”團隊口號(整句是：「『誰敢』、『誰敢』、誰敢擊敗孟拉加虎？沒人敢！」)；猛虎隊自1991年以來，不曾贏過任何一場季後賽，這是球隊第三次打入超級盃，也是33年來的第一次，前兩次1981年和1988年都輸給舊金山49人隊(San Francisco 49ers)。

「打入超級盃 難以置信」

「球隊獲勝，當然大家都感到狂喜，但這次最大不同在於，人們幾乎不敢相信是真的。」當地體育電台播音員和猛虎鐵粉艾格(Mo Egger)說：「我上周聽到『超現實』這個詞，比我這輩子聽到的還多。猛虎隊打入超級盃，大家都難以置信。」

為表揚猛虎的神勇戰績，俄州州長狄懷恩(Mike DeWine)7日將三個州立公園暫時更名；其中，俄州東南部的Burr Oak州立公園更名為Burrow Oak州立公園，以紀念在附近長大和就讀當地高中的四分衛布洛。

辛辛那提市長普雷瓦爾 (Aftab Pureval) 說：「全球疫情持續24個月來，經濟衰退對我們造成巨大影響，但辛辛那提人多少因為這支球隊，對未來充滿樂觀、喜悅和希望。」

在猛虎隊出人意料地打入超級盃後，忠實粉絲認定13日理當由猛虎擊敗洛杉磯公羊隊(Los Angeles Rams)，贏得該隊史上第一次超級盃冠軍。

虎羊大戰 一爭高下

但兩隊的對比，再明顯不過；公羊隊的富有球迷在全新SoFi體育場香檳酒吧啜飲；猛虎球迷則在家鄉喝啤酒，吃辛辛那提辣椒；一邊唱著宛如國歌的「槍與玫瑰」(Guns N' Roses )樂團的「歡迎來到叢林」(Welcome to the Jungle)。

「這是一群百折不撓的鬥士，要去洛杉磯踢走那些漂亮男孩，。」猛虎球迷格蘭特(Ricardo Grant)說，他在城裡經營酒吧、藝術畫廊和理髮店，整個星期都穿著他的「俄亥俄對抗全世界」夾克。

市中心的聖盃體育酒吧(Holy Grail sports bar)老闆、54歲的莫林 (Jim Moehring)說，他曾擔心有一天可能要關門大吉，但今年1月是他10年來第一次不必解雇任何廚房員工，在猛虎隊在季後賽橫掃群雄期間，生意增長了200%。

格蘭特說，他63歲的父親支持猛虎隊30年如一日，辛辛那提有許多球迷始終感受到勝利能量，讓他很感動。

「這個小鎮根植於家庭和傳統。」格蘭特說：「在辛辛那提長大的人很少離開，如果我們離開，也不會走得太遠；這是值得驕傲的事。不放棄是一種巨大的驕傲。」