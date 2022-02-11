超級盃「什麼都能賭」 賭注暴漲8成 金額飆破76億

今年的超級盃賭盤熱絡，比去年暴漲八成，金額超過76億元，賭博內容五花八門。圖為賭客在大西洋城的賭場裡下注。(美聯社)

在超級盃 開賽前夕，美國博彩協會(American Gaming Association)估計，今年超級盃的下注額將暴漲近八成至逾76億元，超過3140萬人共襄盛舉；其背後反映的是博弈業的蓬勃發展，以及民眾對超級盃「所有細節都能賭」的關注程度。

博彩協會估計，今年在超級盃的總下注額將高達76億1000萬元，比去年多78%；預估有超過3140萬人將會參與，比去年多11%。這些估計涵蓋合法及地下博弈業，或是與親朋好友的隨興「賭一把」等。

由於體育博弈愈發熱絡，博彩協會估計，2021年體育博弈將為各業者帶來42億9000萬元的總收入，較2020年的15億5000萬元增加近177%；在2017年，體育博弈的收入只有2億6650萬元。

今年的超級盃下注額及參與人數都是歷史新高，推動此趨勢的是愈來愈多地方讓體育博弈合法化；去年以來，至少10個州合法化體育博弈，例如紐約州 今年1月才開放體育博弈，結果參與賽事下注的額度就高達16億3000萬元，居全國最前列。

本屆超級盃將在13日由洛杉磯 公羊(Los Angeles Rams)對上辛辛那提猛虎(Cincinnati Bengals)；博彩協會調查發現，約55%的民眾押注公羊隊獲勝，押注猛虎隊獲勝則是45%。

由於民眾對超級盃的密切關注，幾乎所有超級盃的比賽細節都可以成為下注對象，首先是「最有價值球員」(MVP)，目前呼聲最高的是四分衛史塔福德(Matthew Stafford)與四分衛布洛(Joe Burrow)。

至於得分，可以下注的細節包括比數，包含「Scorigami」，即是否會出現過去從未有過的比數；或是達陣距離、達陣球員數，以及時程等，因為有球隊於首次擁有球權時就能達陣，在超級盃上十分罕見，於是有球迷押注今年會再次出現此情況。

其他可下注的包括個別球員表現，例如得分數、傳球距離、使用暫停的次數等；甚至在比賽結果塵埃落定後，對獲勝教練施行的「開特力澡」(Gatorade shower)會是什麼顏色，也是不少球迷押注的標的。

讓體育博弈金額大增的其他原因，還包括各業者加強宣傳，以及手機下注愈發方便等；博彩協會執行長米勒(Bill Miller)就表示，愈來愈多民眾愈來愈容易合法下注，預計明年的賽事下注額還會再繼續創高。