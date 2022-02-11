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鳳凰城警匪槍戰「救出1嬰」 9警中彈 槍手亡

編譯孫梁／綜合11日電
鳳凰城一名男子11日凌晨在家中向接到報警後趕來的警察開槍，先後打中五名警員，另有四名警員被彈片擦傷，開槍的男子死亡，另有一名婦女受傷。圖為發生槍戰的住宅窗戶彈孔累累。(美聯社)
鳳凰城一名男子11日凌晨在家中向接到報警後趕來的警察開槍，先後打中五名警員，另有四名警員被彈片擦傷，開槍的男子死亡，另有一名婦女受傷。圖為發生槍戰的住宅窗戶彈孔累累。(美聯社)

鳳凰城警方11日說，一名男子11日凌晨在家中向接到報警後趕來的警察開槍，先後打中五名警員，另有四名警員被彈片擦傷；警方說，九人中彈很可能是鳳凰城襲警事件中受傷最多的一次，開槍的男子已經死亡，另有一名婦女受傷。

警方表示，接到一名中彈婦女的報警後，凌晨2時15分許抵達事發地，槍手請最先趕到的警察進屋，待快要走近門口時槍手連開數槍，在支援警察的掩護下，被伏擊的警員才得以離開危險地點。

此時另一名男子從室內走出，將懷中的嬰兒放在地下，走向警察就擒。

在警員抱起嬰兒準備送到安全地帶時，槍手在室內朝四名警員開槍，另外四名警員被彈片擊中，其中兩名警員開槍還擊，但槍手將房門鎖住。

警方後來發現槍手在屋內身亡，但死因須待調查後確定；警方11日傍晚公布槍手為36歲的男子瓊斯(Morris Jones)；警方表示，瓊斯在突襲警察前，先在屋內攻擊前女友；這名受傷婦女的傷勢嚴重；警方說，嬰兒是兩人的孩子。

影片來源：YouTube azfamily

身中槍彈的五名警察都被送醫治療，被伏擊中彈的警員傷勢最重，但預計能夠康復，其他四名中彈警員沒有生命危險，另外四名警員是被彈片擦傷，仍繼續留在現場執勤。

鳳凰城警局發言人說，九名警員受傷凸顯出警察工作的危險和不確定性；僅在兩個月前，鳳凰城警員莫多萬(Tyler Moldovan)在一次調查中被槍彈數次打中，出院後仍在一家醫療機構康復中。

鳳凰城警察局長傑芮·威廉斯(Jeri Williams)11日說：「今天的事件再一次表明，我們的警員每天都在保證社區的安全，但自己卻時刻處於危險中。」

亞利桑納州長杜希(Doug Ducey)也在推特發文，代表亞利桑納州感謝警員。

警察 亞利桑納州 威廉

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