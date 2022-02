鳳凰城警匪槍戰「救出1嬰」 9警中彈 槍手亡

鳳凰城警方11日說,一名男子11日凌晨在家中向接到報警後趕來的警察 開槍,先後打中五名警員,另有四名警員被彈片擦傷;警方說,九人中彈很可能是鳳凰城襲警事件中受傷最多的一次,開槍的男子已經死亡,另有一名婦女受傷。

警方表示,接到一名中彈婦女的報警後,凌晨2時15分許抵達事發地,槍手請最先趕到的警察進屋,待快要走近門口時槍手連開數槍,在支援警察的掩護下,被伏擊的警員才得以離開危險地點。

此時另一名男子從室內走出,將懷中的嬰兒放在地下,走向警察就擒。

在警員抱起嬰兒準備送到安全地帶時,槍手在室內朝四名警員開槍,另外四名警員被彈片擊中,其中兩名警員開槍還擊,但槍手將房門鎖住。

警方後來發現槍手在屋內身亡,但死因須待調查後確定;警方11日傍晚公布槍手為36歲的男子瓊斯(Morris Jones);警方表示,瓊斯在突襲警察前,先在屋內攻擊前女友;這名受傷婦女的傷勢嚴重;警方說,嬰兒是兩人的孩子。

影片來源:YouTube azfamily

身中槍彈的五名警察都被送醫治療,被伏擊中彈的警員傷勢最重,但預計能夠康復,其他四名中彈警員沒有生命危險,另外四名警員是被彈片擦傷,仍繼續留在現場執勤。

鳳凰城警局發言人說,九名警員受傷凸顯出警察工作的危險和不確定性;僅在兩個月前,鳳凰城警員莫多萬(Tyler Moldovan)在一次調查中被槍彈數次打中,出院後仍在一家醫療機構康復中。

鳳凰城警察局長傑芮·威廉 斯(Jeri Williams)11日說:「今天的事件再一次表明,我們的警員每天都在保證社區的安全,但自己卻時刻處於危險中。」

亞利桑納州 長杜希(Doug Ducey)也在推特發文,代表亞利桑納州感謝警員。

Please continue to pray for the five @PhoenixPolice officers injured this morning. Our men and women in blue work day and night—no matter the circumstances—to protect our state from danger. Their unwavering courage & sacrifice helps to keep us safe. Arizona is deeply grateful. 1/