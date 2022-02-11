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世界日報紐約社社長交接 張宗智接社長

本報紐約訊
北美世界日報紐約社社長11日交接，圖為北美世界日報總管理處總經理兼紐約社社長張漢昇(左)將代表世報傳承的創刊號，交給新任社長張宗智(右)，中為世界日報副董事長李厚維。(記者唐典偉／攝影)
北美世界日報紐約社社長11日交接，圖為北美世界日報總管理處總經理兼紐約社社長張漢昇(左)將代表世報傳承的創刊號，交給新任社長張宗智(右)，中為世界日報副董事長李厚維。(記者唐典偉／攝影)

北美世界日報紐約社社長交接典禮11日舉行，由原副社長兼總編輯張宗智接替張漢昇，擔任社長；張漢昇專任北美世界日報總管理處總經理。

社長交接儀式由北美世界日報董事長王文杉在線上布達，副董事長李厚維、執行董事李德怡及世界日報主管出席；王文杉充分肯定張漢昇過去十餘年來先後帶領世界日報同仁打拚的成績，尤其過去兩年面對新冠疫情，持續服務讀者的突出貢獻，更是可圈可點。

他說，張宗智服務聯合報系26年，經驗豐富，專業水準高，一定能接穩、接好世界日報紐約社的棒子，讓報社蒸蒸日上。

李厚維在交接儀式上把代表世界日報傳承的世報創刊號交給張宗智；他說，張宗智先後擔任台灣聯合報駐華府特派員、聯合報採訪主任、副總編輯與聯合晚報總編輯，服務世界日報也有五年多，歷任總編輯、內容長和副社長，對編務和業務都十分熟悉，是世報紐約社成立46年以來第二位從報社內部晉升的社長，相信一定能得心應手，從更高層面綜攬業務，把世報帶往更光明、輝煌的未來。

李厚維勉勵世報紐約社同仁，牢記「監督有權勢的人，關懷有需要的人」的原則，借助數位，擴大影響，把世報辦得越來越好。

張漢昇表示，他對把棒子交給張宗智很放心。現在美國正處於後疫情時代，紐約社要在內容製作上花更大力氣，從媒體人的責任出發，聚焦後疫情時代新常態的故事，更好地服務讀者。

張宗智表示，他以感恩的心接下紐約社的棒子，面對當前的種種挑戰，他將注重團隊和紀律，創造團結一致的氣氛，與所有同仁，繼續為世界日報各種內容產品的讀者和使用者，提供更好的服務。

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