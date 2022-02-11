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白宮警告晶片業 當心俄國阻斷半導體關鍵材料

中央社華盛頓11日綜合外電報導
白宮警告晶片製造業應該致力供應鏈多元化，以免俄羅斯為了報復美國實施出口限制而阻止晶片業取得製造半導體的關鍵材料。(Getty Images)
白宮警告晶片製造業應該致力供應鏈多元化，以免俄羅斯為了報復美國實施出口限制而阻止晶片業取得製造半導體的關鍵材料。(Getty Images)

熟悉內情人士表示，白宮警告晶片製造業應該致力供應鏈多元化，以免俄羅斯為了報復美國實施出口限制而阻止晶片業取得製造半導體的關鍵材料。

市調團體Techcet於2月1日發布報告，點出許多半導體製造業高度仰賴俄羅斯和烏克蘭生產的氖、鈀和其他材料，這個產業可能成為俄國報復對象近日引起關注。

根據Techcet推估，美國半導體等級的氖供應，超過90%來自烏克蘭，美國的35%鈀供應則來自俄羅斯。

熟悉內情人士指出，白宮國安會成員哈洛（Peter Harrell）和他的幕僚近日持續聯繫晶片製造業者，了解它們對於俄羅斯和烏克蘭半導體製造材料的依賴程度，並呼籲尋找替代來源。

白宮拒絕評論具體對話內容，但一位高階官員重申，如果俄羅斯進犯烏克蘭，當局已經做好準備。

這名官員表示，「部分準備工作要與企業合作，確保如果俄國採取行動阻斷供應鏈，企業已對此做好準備。」

「我們了解主要產品有其他供應來源，也準備和我們的企業合作，協助他們確認並分散供應來源。」

SEMI全球公共政策副總裁派西堤（Joe Pasetti）這週寄信給成員，根據路透取得的副本，他在信中要求評估關鍵晶片供應鏈暴露的風險。

他寫道，「如同今天在電話中所討論，請見附件…這是有關俄羅斯/烏克蘭生產的一系列半導體材料」，「請讓我知道，貴公司是否擔心可能面臨供應鏈阻斷」。

根據Techcet，氖對於製造晶片使用的雷射相當重要，它是俄國鋼鐵製造業的副產品，會接著在烏克蘭進行純化。鈀則是用於感測器、記憶體和其他應用。

拜登政府警告，若俄羅斯入侵烏克蘭，將對俄國實施全面出口管制。

部分晶片業者已經開始評估烏克蘭衝突可能帶來的潛在影響。一名拒絕具名的晶片業者表示，已開始檢討氖和其他氣體的供應來源。

他表示，「即使烏克蘭爆發衝突，也不會切斷供應，但會使價格飆漲。市場將會緊縮，那些氣體將會變得相當稀有，但不至於讓半導體製造業停擺。」

烏克蘭 晶片 俄羅斯

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