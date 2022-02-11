前美中財長對話 指要頂住美中「脫鉤」壓力

美中關係牽動國際局勢發展。圖／歐新社

中國前財政部 長樓繼偉與美國前財政部長保爾森近期表示，面對重重挑戰，中美需要頂住「脫鉤」壓力，加強對話合作。

據中新網報導，樓繼偉與保爾森在「全球財富管理論壇·上海蘇河灣」峰會上舉行的一場閉門對談內容11日對外公開。

樓繼偉表示，中國外防輸入、內防反彈的疫情 管控措施比較有效，且沒有發生通貨膨脹。他預計，今年各國財政貨幣政策將會回調，減輕物價上漲壓力，但對全球來說最大的不確定性仍是疫情。如果疫苗能夠得到普遍有效接種，人員貨物流動可以逐步恢復正常，全球復甦將比較強勁。

保爾森表示，他贊同現在最大的問題是疫情，他對在此背景下各國間缺乏協調以及保護主義的興起頗感憂心，並提醒加徵關稅 等保護主義行為，以及越來越多的科技封鎖現象存在著「走極端」的危險。

他強調，「我們需要頂住『脫鉤』的重重壓力，未來全球機制將變得越來越重要。」

對於美中如何開展合作？保爾森表示，儘管雙方政治制度、價值觀和經濟體系不同，但也存在非常重要的共同利益，比如氣候變化問題、全球秩序穩定等。雙方需要制定一個框架來確定開展競爭、合作的領域及方式，以及如何處理兩國間分歧。

樓繼偉也贊同中美兩國在應對氣候變化、公共衛生危機，以及安全領域等方面有合作空間。他同時提到，美方當前的一些做法不利於中美雙方，如對中國加徵關稅實際上就增加了美國消費者負擔，「美國做這些事吃虧」。