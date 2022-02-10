SpaceX星艦合體 何時上火星？馬斯克將公布進度

星艦（Starship）的推進器與太空船合體了，馬斯克即將公布星艦的最新進展。（照片取自網路）

太空探索公司（SpaceX ）創辦人馬斯克 即將公布星艦（Starship）的最新進展，該公司規畫這種龐大的發射系統有朝一日將載運人類上火星。

SpaceX這場活動將在德州時間10日晚間8時，在鄰近墨西哥灣的博卡奇卡（Boca Chica）發射場舉行，活動背景就是由巨大推進器和太空船本身合體組成、高達394英尺（120公尺）的星艦，員工已趕工把星艦的太空船置放在推進器上。根據SpaceX的說法，這款系統的設計是可載運100名乘客或100公噸負載重前往低地球軌道。

馬斯克在2019年最後一次正式介紹星艦時，並未提到其發展目標。當時他表示，星艦將在數月內進行第一趟軌道測試，並且在一年內執行載人任務。然而隨後經過數趟測試蒐集資料，曾發生多次降落爆炸事件，其上並無載運人員。直到去年5月，星艦才能夠在沒有發生重大意外的情況下成功起飛並降落在接近發射台附近，飛行高度達9.6公里。

SpaceX計畫運載用於網路服務的數千顆星鏈（Starlink）衛星前往軌道，而且已經把預定在2023年往返月球的航程賣給日本億萬富豪前澤友作。該公司也與美國國家航空暨太空總署（NASA）接洽，規畫將太空人 送往月球。

在這次活動中，馬斯克預料將更新星艦前往月球、火星任務與其他用途的規畫時程。SpaceX也將提供有關軌道試飛計畫的細節，該計畫正等待美國聯邦航空管理局（FAA）審核與核發許可。

在當地時間10日上午，許多民眾已湧入活動會場附近一窺星艦這個不鏽鋼製龐然大物的真面目。最近的城市布朗斯維爾（Brownsville）旅館已預訂一空，機場也湧進租車，媒體、Space X員工和火箭迷正期待共襄盛舉。