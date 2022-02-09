從新冠汲取教訓 蓋茲出新書 談終結全球大流行病

微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）計畫，將在5月3日出版新書「How to Prevent the Next Pandemic」。（路透）

微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）計畫在5月3日出版一本新書，談論如何確保新冠疫情 （Covid-19）成為最後一場全球大流行病。

彭博資訊報導，蓋茲在個人部落格裡宣布，將出版新書《如何避免下一場大流行病》（How to Prevent the Next Pandemic，暫譯）。自新冠疫情爆發來，這位億萬富翁慈善家投入諸多心力，透過旗下基金會協助對抗疫情。

他說：「每當我看到新冠疫情創造的苦痛——每次讀到最新病故數、聽到有人丟了工作，或開車經過大門緊鎖的學校時，我就忍不住想：我們不必再經歷一次。」

這本書將涵蓋人們從新冠疫情中吸取的經驗教訓，以及在疫情爆發早期拯救生命和阻擋病原體所需的工具和創新方法。

蓋茲也會在書中提及他對疫苗 的看法，還有成為陰謀論者攻擊目標的感想。先前，蓋茲淡化了知識產權對窮國民眾取得疫苗所造成的阻礙，遭炮火抨擊，並被反疫苗人士和少數派陰謀論者盯上，有人稱他為了私人目的播種病毒。

寫這本書的靈感並非偶然。蓋茲去年1月便提出了一個深具企圖心的計畫藍圖，包括呼籲建立一套全球警報系統、大規模檢測 、包含3000名人力的「第一緊急應變小組」，並提撥數十億美元的年度支出，以阻止下一場疫情出現。

他旗下的蓋茲基金會，共砸下20多億美元資助全球對抗疫情。這筆資金已用於非洲疾病管制與預防中心（Africa CDC）等組織，以提高非洲撒哈拉以南的篩檢量能，並支持流行病預防創新聯盟（CEPI）資助平價疫苗的研發方案。

此外，蓋茲私人辦公室也資助了The Seattle Flu Study倡議計畫，該團隊鑑定出美國第一起本土新冠確診案例。