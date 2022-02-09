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國土安全部恐怖主義公告：提防不實論述製造紛爭

記者顏伶如／綜合報導
國土安全部本周稍早發布的「全國恐怖主義警報系統公告」(National Terrorism Advisory System Bulletin)指出，錯誤或誤導訊息的散布可能製造紛爭，破壞社會大眾對美國政府機關的信賴，民眾應提高警覺。路透
國土安全部本周稍早發布的「全國恐怖主義警報系統公告」(National Terrorism Advisory System Bulletin)指出，錯誤或誤導訊息的散布可能製造紛爭，破壞社會大眾對美國政府機關的信賴，民眾應提高警覺。路透

國土安全部本周稍早發布的「全國恐怖主義警報系統公告」(National Terrorism Advisory System Bulletin)指出，錯誤或誤導訊息的散布可能製造紛爭，破壞社會大眾對美國政府機關的信賴，民眾應提高警覺。

國土安全部「全國恐怖主義警報系統公告」7日發布的最新公告，有效期限到今年6月7日。

公告中指出，現今美國仍處於遭受高度威脅風險的環境，導致因素包括網路充斥錯誤訊息或不實訊息，陰謀論甚囂塵上，還有外國或本土威脅份子所製造或擴散的各種形式「誤導、不實與惡意資訊」(mis- dis- and mal-information，MDM)。

國土安全部在公告中寫道，這些威脅份子企圖讓社會上出現的歧見變得惡化，並且故意製造糾紛，破壞社會大眾對美國政府機關的信賴，進而鼓吹動亂，後果可能是暴力行動因此衍生。

公告內容舉例指出，有關2020年大選及新冠疫情的誤導論述(misleading narratives)，都是2021年之間企圖煽動暴力路線極端主義份子展開攻擊的不實訊息。

國土安全部也指出，暴力極端主義思想、錯誤或不實論述以及陰謀論三者結合之下，美國將持續面臨受到暴力威脅的高度風險，「存有惡意的外國勢力也持續渲染不實及錯誤論述，目的就是為了傷害美國」。

國土安全部指出，美國主要面臨的恐怖主義相關威脅， 來自遭到外國或本土組織洗腦而激化的「孤狼」(lone wolves)與小型組織，參與成員吸收大量的不實網路訊息之後便開始心生怨恨。

國土安全部 疫情

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