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美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制

編譯季晶晶／綜合報導
美國白宮首席防疫專家佛奇。(路透)
美國白宮首席防疫專家佛奇。(路透)

英國金融時報報導，美國白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）受訪表示，美國正要脫離疫情的「全面爆發」階段，他預測疫苗、治療藥物，加上感染後獲得的保護力，很快會讓新冠病毒變得較好對付。

佛奇說，希望未來幾個月所有疫情相關的限制措施，包括強制戴口罩，都能告終。

他給出Omicron變種病毒出現以來對疫情的最樂觀評論，提出以後會由地方醫療部門、而非拜登政府來領導抗疫。

佛奇說：「當我們脫離新冠疫情的全面爆發階段，我們肯定正要走出此一階段，這些事將逐漸由地方而不是由中央決定或要求。會有更多人自行決定要如何對付病毒。」

被問到限制措施可能何時取消，佛奇說，他希望會「很快」，也同意今年有可能取消相關限制措施的說法。

他的談話增添了開發中國家醫療官員日益高漲的樂觀情緒，他們覺得Omicron可能預示最具破壞性的階段要結束了。佛奇曾代表美國疫情最審慎的聲音，他覺得川普淡化疫情威脅時，經常表達相反看法。

他不願意說病毒變成「地方流行病」，但談到有可能很快達成「均勢」，政府不必再那麼專注於感染人數。

他說：「不可能根除病毒。但我希望，當有夠多的人打疫苗，夠多的人因先前的感染獲得保護力，新冠限制措施很快變成往事。」

佛奇補充表示，不是每個美國人都需要定期注射加強針。他說：「此事取決於你的情況。但如果你是30歲健康的正常人，沒有慢性病，你可能每四到五年才需要打加強針。」

疫情 佛奇 疫苗

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