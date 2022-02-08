輝瑞預估今年營收創紀錄 嬌生卻暫時停產新冠疫苗

輝瑞在新冠疫苗和口服新冠抗病毒藥物的銷售帶動下，2022年營收將創新高。在此同時，嬌生被爆出位於荷蘭萊頓的工廠暫時停產新冠疫苗。(美聯社)

輝瑞 （Pfizer）8日說2022年營收將創新高，預估新冠疫苗 的銷售可達320億美元，新冠抗病毒口服藥Paxlovid的銷售也有220億美元。嬌生 （Johnson & Johnson）則爆出去年末悄聲暫時停產其單劑新冠疫苗，由於還有存貨，目前不清楚是否對供應造成影響。

儘管本季展望佳，輝瑞上季表現憂喜參半：獲利超過分析師預期，營收卻沒有。淨利自一年前的8.47億美元增加到逾4倍的33.9億美元，調整過的每股盈餘為1.08美元，優於市場預估的87美分。新冠疫苗賣出125億美元，帶動營收較一年前增加逾一倍到238.4億美元，但市場預期241.2億美元。該股股價周二(8日)早盤一度下跌逾6%，收盤時跌幅縮小到近3%。

輝瑞營收未達市場預期的主因是內科和醫院的銷售遜色。去年第4季，內科銷售年減3%到22.4億美元，醫院銷售大致持平在18.8億美元。腫瘤科銷售則較一年前強勁成長7%到32.4億美元。

輝瑞預估2022年銷售介於980億到1020億美元間，調整過的每股盈餘是6.35到6.55美元。根據該公司執行長博爾拉（Albert Bourla），Paxlovid的銷售可能比公司預期的高，目前的數字是基於已簽署或即將簽署的交易協議。

博爾拉表示，計畫透過與Beam Therapeutics的合作，積極擴大新冠疫苗技術信使RNA的使用，以治療肝臟、肌肉和中樞神經系統的罕見遺傳疾病。他還說，輝瑞正探索與Codex DNA合作，用自動化解決方案生產mRNA，希望能將生產新疫苗的時間由三個月縮短到兩個月。輝瑞也在與BioNTech合作開發帶狀皰疹疫苗。

另一方面，紐約時報引述知情人士報導，嬌生去年末悄悄關閉荷蘭萊頓廠的新冠疫苗生產線。這是暫時性停產，幾個月後會重啟生產。

紐時說，該廠是嬌生唯一生產可用新冠疫苗的地方，但改而生產一種實驗性、可能更有利可圖的疫苗，對抗與新冠疫情無關的病毒。

嬌生發送電郵說，庫存裡還有數百萬劑新冠疫苗，並補充表示，會持續向所有新冠疫苗封灌地點提供生產所需的原料。但紐時說，萊頓廠暫時停產，嬌生新冠疫苗的供應可能減少達數百萬劑。