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民主黨全國委員會主席哈里森向亞裔賀年

【本報訊】
民主黨全國委員會主席哈里森。（美聯社）
民主黨全國委員會主席哈里森。（美聯社）

在全美亞裔歡度農曆新春佳節之際，民主黨全國委員會主席詹姆・哈里森(Jaime Harrison)向亞裔恭賀新春。他說：「我們與您一同迎接新的一年，並期待在未來的日子裡繼續蒸蒸日上，繁榮進步。」

哈里森表示，「拜登總統和賀錦麗副總統上任時，即接手上屆政府遺留下來的多項危機，並且在一年內為改善工

薪家庭的生活採取有迫切需要的變革。從幫助我們走出疫情的陰霾，推動前所未有的經濟復甦，到通過歷史性的基建法案以幫助亞太裔社區，拜登-賀錦麗政府已通過行動展現其宏圖偉略，幫助美國人取得成功」。

哈里森列舉的拜登總統對亞太裔家庭和社區的經濟繁榮的投資包括，指示聯邦機構利用其聯邦採購權，增加與小型弱勢企業訂定聯邦合同；啟動一項關注亞裔的白宮倡議，著重推動一個宏大的整體政府議程，促進亞太裔社區的公平、正義和機會；美國救援方案(American Rescue Plan)的現金紓困計畫，將錢發放給有需要的家庭，使亞太裔兒童的貧困率在2021年11月減少了 27.8%，並讓數以百萬計的兒童，其中估計有 20萬2000 名亞太裔兒童在2021年11月脫離貧困。

他說，拜登總統提倡並簽署了COVID-19 仇恨犯罪法案(COVID-19 Hate Crimes Act)，該法案調配資源於報告和應對仇恨犯罪，特別是針對美國亞裔的仇恨犯罪。亞裔的失業率已從2021年1月的6.2%下降至2021年12月的3.8%。

拜登政府擴大了醫療保健的可及性，降低了醫療保健費用，惠及美國亞裔社區，同時又幫助受疫情影響的租客和置業人士有家可歸。將近20萬亞裔新獲資格購買醫療保險交易所提供的計劃以節省保費。

哈里森指出，拜登總統的美國救援方案通過為租客提供216 億元的緊急援助，幫助美國人避免流離失所；美國救援方案還提供了將近100億元的援助，讓那些陷入困境的業主能支付房貸，另外還撥出 45億元幫助業主和租客支付能源費用；將美國亞裔學生獲得優質教育列作優先事項，包括確保學校的安全重開；通過餐飲業振興基金（Restaurant Revitalization Fund）提供了286億元，以幫助受疫情打擊的餐館。這筆資金讓全國各地超過10萬個商家受惠。

拜登總統還致力建立一個展現美國精神的政府，並開始通過歷史性的官員任命來實現這一點。華裔戴琪（Katherine Tai）成為第一位出任美國最高貿易代表的亞裔和有色人種女性；潘愉（Florence Pan）成為首都華盛頓哥倫比亞特區聯邦地區法院的首位亞裔女法官。

亞裔 拜登 疫情

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