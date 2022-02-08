紐時：嬌生集團暫停生產新冠疫苗

圖為嬌生疫苗。(美聯社)

紐約時報 8日報導，嬌生 集團(Johnson & Johnson)旗下一間工廠已經暫停製造新冠疫苗 。嬌生發言人表示，新冠疫苗仍有數以百萬計數的庫存劑量。非洲聯盟(African Union)、新冠疫苗全球取得機制COVAX對於嬌生工廠暫停生產新冠疫苗的消息特別感到錯愕，這兩個組織的高層都是在接受紐約時報記者查詢時才得知消息。

報導指出，只須接種一劑的嬌生疫苗，是受到許多發展中國家青睞的新冠疫苗，但知情人士透露，出貨給貧窮國家進度已經落後的嬌生集團，2021年底悄悄暫時關閉製造嬌生疫苗的唯一工廠。

紐約時報報導，位於荷蘭萊登(Leiden)、原本生產嬌生新冠疫苗工廠，如今已經改為製造另一款獲利商機更高、與新冠病毒無關的實驗性疫苗。

報導指出，萊登工廠只是暫停製造新冠疫苗，預計幾個月後便將恢復生產。不過，知情人士指出，暫停生產可能讓嬌生疫苗供應量在未來幾個月短少數億劑。

根據報導，嬌生集團已雇用其他廠區加入製造疫苗行列，但到目前為止都未開工，也還沒有通過衛生主管機關核可。

紐約時報指出，嬌生高層對於萊登工廠暫停生產新冠疫苗產生疑慮，擔心影響接下來為發展中國家提供新冠疫苗的能力。

疫苗暫停生產的消息，讓非洲聯盟與COVAX對於嬌生工廠暫停生產新冠疫苗的消息特別錯愕。非洲聯盟交付聯盟聯合主席阿拉齊亞(Ayoade Alakija)說：「現在不是更改生產線的時候，發展中國家民眾的性命危在旦夕。」

嬌生發言人薩金特(Jake Sargent)發表聲明指出，嬌生會「確保疫苗足以提供給有需要的民眾」。聲明中也說，嬌生的全球製造系統日以繼夜都在工作，以對抗新冠疫情。

薩金特說，嬌生疫苗仍然持續配送到各個設施，嬌生擁有數以百萬計數的新冠疫苗庫存劑量。