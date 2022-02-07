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下架批冬奧、中人權海報 大學校長認錯：支持言論自由

編譯孫梁／綜合7日電
喬治華盛頓大學校園內貼出的嘲諷北京冬奧的海報，引起爭議。(取自推特)
喬治華盛頓大學校園內貼出的嘲諷北京冬奧的海報，引起爭議。(取自推特)

喬治華盛頓大學校園日前出現批評北京冬奧與中國人權的海報，校長萊頓(Mark Wrighton)先是稱他個人遭到冒犯，並稱海報已被去除；在遭到批評後，7日又聲明承認錯誤，對海報的處理草率，表示他支持言論自由，校方沒有對海報事件進行調查。

校園海報是澳洲華裔政治漫畫家巴丟草的漫畫，他常以作品為武器批評中國，包括對新疆維吾爾族的種族滅絕、在西藏和香港的鎮壓、新冠疫情以及嚴密監視本國公民。

萊頓校長知情後發出電郵說：「我對校園的海報感到悲傷，將查清誰是責任人。我珍視與世界各國才子合作，包括中國在內。」

巴丟草7日在推特貼出萊頓的電郵截圖，表示他的海報是為了全面抵制北京冬奧會，「作為藝術家，我有責任探討重要議題，我在中國出生，有責任協助中國人民反抗中共的壓迫，沈默就是同謀，我必須發聲。」巴丟草沒有透露誰向他提供萊頓的電郵，但說喬治華盛頓大學的中國文化協會在微信群中說，海報冒犯了上月剛當上校長的萊頓。

海報在學校的中國學生中引發激烈討論，部分中國留學生向校警報告，校方遂以未經許可隨便張貼為由將海報去除。

萊頓承認他對海報的反應匆忙，去除海報是個錯誤，「我在評論前應先花更多時間了解情況。我現在知道，澳洲華裔藝術家巴丟草的海報是批評中國的政策，我不認為海報是種族主義，而是他的政治宣言」。

北京冬奧 澳洲 華裔

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