我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯助美摘銀

加州州長宣布2月15日取消室內強制戴口罩

「反正就這樣」 官民防疫變消極 單周平均確診降至30萬

編譯洪毅／綜合7日電
從政府到民間，美國人對疫情的看法變得愈發消極。圖為加州一名婦人坐在車內，準備自行採樣接受新冠檢測。(美聯社)
從政府到民間，美國人對疫情的看法變得愈發消極。圖為加州一名婦人坐在車內，準備自行採樣接受新冠檢測。(美聯社)

新冠疫情發展至今，如何防疫愈發容易掌握，2020年底疫苗問世，但是病毒傳播非但沒有停止，甚至變本加厲；結果是，從政府到民間，對疫情的看法變得消極，「無論如何反正就是這樣了」的心態逐漸濃厚。

約翰霍普金斯大學的數字顯示，截至6日的七天平均每日確診數降至30萬例以下，為今年以來首見，而在上周之前，每日確診數都在50萬例以上；平均每日病歿人數則為2462人，變化幅度不大，但病歿率在高確診數下相對較低。

衛生部的數字則顯示，截至6日的七天平均每日住院人數降至12萬人以下，是今年1月6日以來的新低；今年的住院人數高峰為1月20日的15萬9000人。

華盛頓郵報報導，今年1月有三份民調，首先是孟莫斯大學(Monmouth University)調查發現，28%民眾認為「永遠無法控制住疫情，並讓生活回復正常」，遠高於去年3月的9%。

凱瑟家庭基金會(KFF的民調則發現，77%民眾認為「絕大多數人終將會染疫」；艾普索斯(Ipsos)民調則發現，61%的民眾相信疫苗將讓他們「回復到疫情前的生活」

這些民調表明，過去兩年的防疫措施已讓民眾心力交瘁、身心俱疲，在疫苗及病毒依然驚人傳播下，愈來愈多人持「不如不要管疫情了，就照以往的形式生活下去吧」的心境。

曾祭出嚴格防疫措施，或是信心喊話說「病毒終將被消滅」的各級政府或官員已有放棄跡象，愈來愈多地方政府或學區放棄戴口罩的要求，愈來愈多的官員談疫情的口吻從「消滅病毒」變成「與病毒共存」。

賓州大學華頓商學院行為科學教授史威瑟(Maurice Schweitzer)表示，民眾開始意識到，如果要等待時機，可能會是漫漫長路，要創業還是共建家庭的人可能會開始覺得「不如現在就開始吧，我們向前邁進」。

賓州大學健康激勵和行為經濟學研究中心(CHIBE)主任沃爾普(Kevin Volpp)則認為，除非情勢有大變化，否則逐漸鬆懈的心態及措施將很難逆轉，畢竟「大家都累了」。

疫情 民調 疫苗

上一則

拜登政府二度軍售台灣 約1億元 含愛國者飛彈維護設備

延伸閱讀

CDC：年長者打補強針最有效 年輕族群前2劑效果顯著

CDC：年長者打補強針最有效 年輕族群前2劑效果顯著
廣西百色封城 400萬人居家隔離

廣西百色封城 400萬人居家隔離
免疫低弱者 新冠疫苗第3、4劑間隔 縮為3個月

免疫低弱者 新冠疫苗第3、4劑間隔 縮為3個月
南韓防疫部門：本月底單日確診恐日增13萬至17萬

南韓防疫部門：本月底單日確診恐日增13萬至17萬

熱門新聞

前紐約市長朱利安尼日前參加福斯電視台的節目「蒙面歌手」，引起兩名男性評審暴怒離場。（截自蒙面歌手影片）

真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場

2022-02-03 21:14
CNN總裁查克爾因隱匿與女同事緋聞而閃辭，他與女主角艾莉森‧高樂斯特傳與來往20年。（美聯社）

CNN閃辭緋聞 女主角與葛謨兄弟都有關係

2022-02-02 22:48
馬斯克在推特貼圖賀新年。取材自推特

馬斯克PO水墨老虎圖賀新年 網友驚見「性感中國紅」

2022-01-31 23:14
美國動物研究指，可能不需要研發針對Omicron變種病毒的疫苗。(路透)

美對猴子研究發現 可能無需研發Omicron疫苗

2022-02-04 21:45
金球獎影后、華裔女演員林家珍因表演中經常穿插帶有「非裔口音」的說話方式引來批評。（Getty Images）

口音冒犯非裔？金球影后林家珍挨轟 宣布退出推特

2022-02-06 22:25
新墨西哥州聯邦參議員盧漢(Ben Ray Luján)。(美聯社)

CNN：一名參議員中風突住院 凸顯民主黨參院多數脆弱

2022-02-02 08:59

超人氣

更多 >
「我們不中招沒天理」 華女未接種染疫狂燒1周

「我們不中招沒天理」 華女未接種染疫狂燒1周

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下
華州夫妻翻修百年屋 赫見18公尺寬「隱藏版」巨幅壁畫

華州夫妻翻修百年屋 赫見18公尺寬「隱藏版」巨幅壁畫
口音冒犯非裔？金球影后林家珍挨轟 宣布退出推特

口音冒犯非裔？金球影后林家珍挨轟 宣布退出推特
放棄美籍披中戰袍 花滑選手朱易摔倒遭網酸 沮喪尷尬

放棄美籍披中戰袍 花滑選手朱易摔倒遭網酸 沮喪尷尬