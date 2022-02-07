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新州州長提名35歲親信 出任州檢察長

編譯孫梁／綜合報導
新澤西州長墨菲3日提名其長期親信普拉金(圖)為新州檢察長。(美聯社)
新澤西州長墨菲3日提名其長期親信普拉金(圖)為新州檢察長。(美聯社)

新澤西州長墨菲(Phil Murphy)已提名其長期親信普拉金(Matt Platkin)為新州檢察長，表示在與普拉金共事八年期間，對他的聰明才智、職業道德、善政理念和明辨是非能力有深刻的了解，但提名尚需民主黨控制的州參議會聽證批准，預計過關無礙。

等候聽證期間，35歲的普拉金本月14日起將先出任代理檢察長，以取代現任的代理檢察長布拉克(Andrew Bruck)，在前任檢察長格魯瓦(Gurbil Grewal)去年7月轉到聯邦證券交易委員會任職後，布拉克一直代理至今。

作為新州的最高執法官員，檢察長負責管理州警、各郡檢察官和州法律與公共安全廳；墨菲州長表示，普拉金擔任檢察長，新州的司法將掌握在好人的手中。

畢業於史丹福大學法學院的普拉金將成為新州33年來最年輕的檢察長，也是全國最年輕的檢察長之一。多年來他是墨菲核心團隊的主要成員，作為墨菲的首席顧問，他曾協助制定競選政策、在疫情期間起草州長行政令，以及經常出席疫情通報會並回答問題。

但他面臨的爭議是，墨菲一個主要助手2017年競選期間曾強暴一名義工，作為團隊核心成員，他起到了何種作用。

普拉金出生於李文斯頓(Livingston)，在Florham Park鎮和莫里斯頓(Morristown)長大，畢業於麥迪遜(Madison)高中。他表示，他最崇高的目標是保證新州居民的安全。

普拉金說，能成為檢察長是一生的榮幸，作為新州之子，他無論在政府還是私營部門工作都是為了強化新州的法律，包括降低暴力犯罪、追訴槍枝暴力、保護民權、追究污染源和掠奪性放貸人，以及恢復警民關係。

新州是全國為數不多的州之一，檢察長不是經過選舉而是由州長任命。但墨菲強調，州檢察長不是他個人的律師，而是新州人民的律師。

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