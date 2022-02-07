司法部告中國海能達公司 竊取通信技術 多達21項指控

司法部7日對中國通信公司海能達(Hytera)提出刑事訴訟，指控該公司與摩托羅拉系統公司前員工合謀竊取美國的數位移動無線電技術，海能達共面臨21項刑事指控。（取自海能達官網）

司法部 7日對中國通信公司海能達(Hytera)提出刑事訴訟 ，指控該公司與摩托羅拉系統公司(Motorola Solutions Inc)前員工合謀竊取美國的數位移動無線電技術，海能達共面臨21項刑事指控，若罪名成立，將被處以巨額刑事罰款，海能達表示不同意這些指控，也不會認罪。

司法部起訴書指出，總部位於中國深圳的海能達通信公司在馬拉西亞招募摩托羅拉員工，並竊取對講機所用的無線電技術；起訴書點名海能達公司，但刪去了其他被吿者名稱，包括一些摩托羅拉公司的前員工，根據法律文件，海能達在2007年至2020年間以高薪挖角摩托羅拉員工，從而換取商業機密。

海能達面臨21項刑事指控，包括合謀盜竊商業機密、擁有或試圖保存被盜的商業資訊等，若罪名成立，海能達將被處以相當於被盜商業機密價值三倍的刑事罰款。

海能達通過律師聲明表示「不同意這些指控」，稱司法部所指控的內容是前摩托羅拉員工十多年前在馬拉西亞的所為，海能達表示不會認罪，期待向法官講述該公司的立場和敘事，且該公司向來「致力於尊重他人的知識產權」。

摩托羅拉執行副總裁兼法律顧問哈克(Mark Hacker)通過聲明表示，海能達面臨的指控突顯出該公司已做出和蓄意做出的非法行為，「我們將持續在世界各地的司法管轄區對海能達提出民事訴訟，防止該公司繼續侵權，並要追回該公司欠摩托羅拉公司的數億元。」

起訴書指，摩托羅拉公司前員工在入職和離職時都簽署了保密協議，但有證據顯示，某些前員工仍從他們數據庫偷取摩托羅拉的商業機密。

該刑事訴訟是海能達在美國面臨的最新法律挑戰，去年11月總統拜登 簽署法案，阻止海能達和其他被視為對美國有安全威脅的中國公司獲得美國監管機構發放的許可證，而前總統川普也禁止接受聯邦資金的單位使用海能達製造的通信設備。

海能達是摩托羅拉公司的產品的前經銷商；2020年2月，在一起針對海能達的商業機密盜竊和版權侵權案中，陪審團裁決摩托羅拉公司贏得7億6460萬元，一名聯邦陪審員發現，海能達在無線電通信中使用了摩托羅拉公司的機密文件和具有版權的技術，但海能達表示該技術由海能達自行開發。