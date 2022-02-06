在烏克蘭危機神隱...德總理蕭茲訪美 要破除親俄疑慮

德國總理蕭茲7日將在華府會見美國總統拜登，是他上任後首次訪美。（路透）

紐約時報報導，德國 總理蕭茲 去年12月上任以來在烏克蘭危機中態度模糊，被美國政壇懷疑親俄，而且極少公開露面，挨批「神隱」，他7日將在華府會見美國總統拜登，是他上任後首次訪美，除了露臉以外，更要展現德國仍屬於西方陣營。

柏林智庫「全球公共政策研究所」共同創辦人暨執行長班納說：「蕭茲訪美的核心任務是恢復德國的信譽。」

德國一個媒體標題問道：「蕭茲在哪裡？」一本高人氣雜誌諷刺蕭茲精通「神隱的藝術」。上周德國駐美大使艾蜜莉．哈伯寫給德國政府的備忘錄外洩，內容是德國聲譽受到「巨大」破壞，美國媒體和許多國會議員都懷疑德國不可靠，許多共和黨人認為德國「與俄國 總統普亭同流合汙」，好繼續獲得俄國天然氣。

蕭茲上任不到兩個月就被國內外砲轟，批評者稱他在這場冷戰結束以來歐洲特大危機中缺乏領導力。他所屬的社會民主黨為首三黨聯合政府拒絕提供德製武器給烏克蘭，而且對一旦俄國侵烏會祭出何種制裁也閉口不談。

法國總統馬克宏與義大利總理德拉吉忙著打電話跟普亭溝通時，蕭茲既沒打電話給俄國，也沒訪問莫斯科。蕭茲也未訪問烏克蘭首都基輔，而有人說，他的美國行花了近兩個月來安排。最近幾周他極少露面，德國明鏡周刊說「幾乎看不見他的身影，也聽不到他的聲音」。

社民黨傳統上傾向與俄國合作。冷戰期間，社民黨籍西德總理布蘭特提出「東進政策」，西德開始與東德及其他東歐社會主義國家關係正常化。上一位社民黨籍總理施洛德不只是普亭好友，2005年來更在俄國多個能源公司擔任要職，如直接把俄國天然氣輸送給德國的北溪一號與二號公司。

蕭茲直到施洛德最近指控烏克蘭「武力恫嚇」俄國之後，才急忙與這位前總理劃清界線，告訴德國電視二台：「現在只有一位總理，那就是我。」社民黨對俄國的友好態度，是蕭茲在烏克蘭危機中避免對俄強硬的原因之一。

2014年春季普亭入侵克里米亞，當時的德國總理梅克爾幾乎天天打電話給普亭，並號召歐洲國家共同制裁俄國，還說服忙於內政的美國總統歐巴馬關切此事。

蕭茲對烏克蘭危機的態度引發東歐國家不滿，也影響國內支持度。Infratest Dimap民調顯示，蕭茲支持度從1月初的60%大跌17個百分點，現在只剩43%。