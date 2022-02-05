我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美估俄軍2天就可拿下基輔 將造成5萬人喪生、500萬難民

終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當王后

強烈冬季風暴已出海 田納西州曼菲斯市恐還要停電一周

編譯陳韻涵／綜合5日電
車輛4日行駛在路面結了層薄冰的波士頓93號公路上。(美聯社)
車輛4日行駛在路面結了層薄冰的波士頓93號公路上。(美聯社)

強烈冬季風暴造成德州到緬因州上萬戶停電與數百起交通事故，風暴5日已出海，但田納西州曼菲斯市未來一周可能都會停電，也凸顯出這場暴風雪強大的破壞力。

田州地方公共事業曼菲斯天然氣與水公司5日通報逾9萬用戶停電，相當於該公司服務總量的逾20%。

該公司總裁楊恩(J.T. Young)表示，在曼菲斯受重創的佛雷澤(Frayser)社區，約2萬5000戶到3萬戶可能在5日晚恢復電力；多名官員表示，超過80名電工正在搶修，盡速恢復供電。

楊恩表示，3日襲來的風暴可能是過去30年來，造成第三大規模停電事件的風暴，逼近1994年的情況；他保證，所有用戶會在10日前復電。

他說：「我們希望所有人安全，包括用戶和搶修工人。」 

官員表示，數百棵樹壓垮電線；楊恩則在該公司臉書(Facebook)專頁上貼出13支電線桿不堪厚重積雪倒地的照片。

麻州新格蘭官員5日持續提醒駕駛小心路滑，4日發生數百起事故，其中兩起為死亡車禍

航空公司4日午前取消3400架航班，翌日努力消化候補人潮。

這場風暴至少造成五人死亡，除了麻州兩起死亡車禍外，奧克拉荷馬州郊區發生一起肇事逃逸車禍，造成一名12歲青少年死亡；在阿拉巴馬州西部，龍捲風3日造成一人死亡、三人重傷；田納西州一名卡車駕駛3日打滑撞樹身亡。

賓州、紐約和新英格蘭降雪逾一呎，水牛城國家氣象局(NWS)表示，風暴5日雖已出海，但東南部多處湖泊可能因為大湖效應而降雪數吋。

轄區涵蓋佛蒙特州最高曼斯菲爾山(Mount Mansfield)的史多偉山區救援組織(Stowe Mountain Rescue)表示，冬季風暴在佛蒙特州降雪逾一呎，可能有雪崩風險。

從美南掃到東北部的強烈冬季風暴雖已遠離，但對所經之處的傷害需要一段時間才能恢復，...
從美南掃到東北部的強烈冬季風暴雖已遠離，但對所經之處的傷害需要一段時間才能恢復，田納西州曼菲斯市部分地區未來一周可能都會停電。圖為當地工程人員在清除電纜上的冰。(美聯社)

風暴 車禍 降雪

上一則

金山灣區野豬成災 嚴重威脅飲用水安全

下一則

前柏克萊明星球員 高速路上遭槍擊身亡

延伸閱讀

強烈風雪掃過東北部 逾30萬人斷電、航班連3天延誤

強烈風雪掃過東北部 逾30萬人斷電、航班連3天延誤
NBA／楊恩歸隊飆43分 老鷹斷太陽11連勝

NBA／楊恩歸隊飆43分 老鷹斷太陽11連勝
NBA／楊恩歸隊飆43分 老鷹三分雨「射日」斷對手11連勝

NBA／楊恩歸隊飆43分 老鷹三分雨「射日」斷對手11連勝
暴風雪又來襲 影響9000萬人 中西部恐創百年降雪紀錄

暴風雪又來襲 影響9000萬人 中西部恐創百年降雪紀錄

熱門新聞

前紐約市長朱利安尼日前參加福斯電視台的節目「蒙面歌手」，引起兩名男性評審暴怒離場。（截自蒙面歌手影片）

真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場

2022-02-03 21:14

影／華航貨機在芝加哥機場失控打滑 影像曝光

2022-01-30 13:57
拉斯維加斯連環車禍6車追撞，造成9死。(擷自KSNV影片)

賭城驚傳6車連環撞 9死

2022-01-30 09:52
馬斯克在推特貼圖賀新年。取材自推特

馬斯克PO水墨老虎圖賀新年 網友驚見「性感中國紅」

2022-01-31 23:14
CNN總裁查克爾因隱匿與女同事緋聞而閃辭，他與女主角艾莉森‧高樂斯特傳與來往20年。（美聯社）

CNN閃辭緋聞 女主角與葛謨兄弟都有關係

2022-02-02 22:48
圖為30日烏克蘭基輔民眾在進行軍事訓練。(美聯社)

烏內部、西方國家雜音多 德駐美大使：柏林，我們有麻煩了

2022-01-30 15:38

超人氣

更多 >
控訴北京隔離飯店伙食差 俄國冬奧選手：每天以淚洗面

控訴北京隔離飯店伙食差 俄國冬奧選手：每天以淚洗面
70歲洪金寶「瘦了一大圈」險認不出 露面拜年網急關心

70歲洪金寶「瘦了一大圈」險認不出 露面拜年網急關心
香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣

香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣
冬奧／荷蘭電視台直播記者遭中國保安粗暴驅離 IOC淡化處理

冬奧／荷蘭電視台直播記者遭中國保安粗暴驅離 IOC淡化處理
3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光

3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光