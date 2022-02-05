研究顯示：SpaceX星鏈衛星滿天飛 阻礙天文觀測

馬斯克的SpaceX過去一個月發射了近150顆星鏈衛星。 美聯社

最新研究顯示，隨著繞行地球的衛星數量增多，要拍出完美無瑕的天文照片已愈來愈困難，因為衛星反射的太陽光會在照片上留下一道道條痕。光是馬斯克的SpaceX 過去一個月就發射了近150顆「星鏈」（Starlink）衛星。

華爾街日報報導，在「天文物理期刊通訊」（The Astrophysical Journal Letters）1月14日刊登的研究中，研究員透過南加州 帕洛瑪山天文台拍攝的約30萬張天文照片，檢驗星鏈衛星造成的影響。結果發現，在2019年11月至2021年9月間，毀損照片數量增加了35倍。

雖然這份研究的作者表示，這些毀損照片上的條痕可能不足以降低照片的科學價值，但未參與研究的華盛頓大學天文學家貝林表示，這些條痕可能妨礙學者偵測到具危險性的小行星。

美國航空暨太空總署（NASA）發言人也表示，衛星有可能會干擾到地面觀測，因為會增加分辨人造衛星和小行星及彗星等天然衛星的難度。

這份最新研究的主要作者、華沙大學天文學家梅洛茲表示，這份研究會專注在星鏈衛星，是因為這群衛星是目前低軌道最大的衛星星系，亞馬遜 和英國的OneWeb等公司也在發展自己的衛星星系。

亞馬遜發言人表示，已設法降低衛星對天文觀測的影響，並正和天文學家合作，以更佳了解他們的擔憂。

OneWeb也表示，正致力於降低衛星對觀測的影響，將隨時提供自家衛星所在位置的資料，以協助天文學家調整觀測、避免干擾。

SpaceX未對這份研究發表回應，該公司2020年曾表示，正致力於了解如何減少星鏈衛星可能造成的問題。