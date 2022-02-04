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花滑陳楷雯、滑雪谷愛凌…華裔選手在北京找歸屬感

記者顏伶如／綜合報導
出生於舊金山的華裔女子滑雪好手谷愛凌，現代表中國隊參賽，國籍問題一直被人追問。她說：「在中國，我是中國人。在美國，我是美國人。」（美聯社）
出生於舊金山的華裔女子滑雪好手谷愛凌，現代表中國隊參賽，國籍問題一直被人追問。她說：「在中國，我是中國人。在美國，我是美國人。」（美聯社）

美國奧運代表隊29歲冰舞選手卓特蘭(Madison La'akea Te-Lan Hall Chock)說，抵達北京之後，只要往窗外看，總會發現自己的影子。

卓特蘭：窗外看祖先走的路

美國奧運代表隊出席北京冬奧的29歲冰舞選手卓特蘭(前)，父親是夏威夷華裔，她說，...
美國奧運代表隊出席北京冬奧的29歲冰舞選手卓特蘭(前)，父親是夏威夷華裔，她說，祖先來自這裡，「能踏在祖先成長及生活的土地上，有一種歸屬感」。（歐新社）
美國奧運代表隊出席北京冬奧的29歲冰舞選手卓特蘭(左)，父親是夏威夷華裔，她說，...
美國奧運代表隊出席北京冬奧的29歲冰舞選手卓特蘭(左)，父親是夏威夷華裔，她說，祖先來自這裡，「能踏在祖先成長及生活的土地上，有一種歸屬感」。（美聯社）

卓特蘭的父親是夏威夷華裔，她1992年出生於加州，祖籍源於中國偏遠鄉間；她說，每次坐在接駁車上，觀察著北京的街景，就會想到自己的根源在這塊土地上，祖先來自這裡，「能踏在祖先成長及生活的土地上，有一種歸屬感。」

陳楷雯：台灣人也是中國人

22歲美國花式滑冰選手陳楷雯，父母1995年從台灣移民到美國；她說，自認是台灣人...
22歲美國花式滑冰選手陳楷雯，父母1995年從台灣移民到美國；她說，自認是台灣人，也是中國人。圖為她2日在北京作賽前訓練。（路透）

22歲的美國花式滑冰選手陳楷雯，父母1995年從台灣移民到美國；她說，自認是台灣...
22歲的美國花式滑冰選手陳楷雯，父母1995年從台灣移民到美國；她說，自認是台灣人，也是中國人。（路透）

北京冬奧4日開幕，對於許多有著華裔血統的參賽選手來說，這趟奧運之行帶有特殊意義；某些有華裔血統的混血兒選手與華人祖先已經隔了好幾代，某些混血兒選手則有多種族裔血源。

22歲美國花式滑冰選手陳楷雯(Karen Che)，父母1995年從台灣移民到美國；她說，自認是台灣人，也是中國人。

這段期間在北京，陳楷雯要求自己盡量說普通話；她也說，很榮幸在滑冰比賽中，能展現自己的文化傳統。

陳楷雯說，這次挑選的自選曲是與個人出身背景有淵源的「梁祝小提琴協奏曲」，描述梁山伯與祝英台的愛情故事，「彷彿中國版的羅密歐與茱莉葉」。

谷愛凌：在中國就是中國人

出生於舊金山的華裔女子滑雪好手谷愛凌，現代表中國隊參賽，國籍問題一直被人追問。她...
出生於舊金山的華裔女子滑雪好手谷愛凌，現代表中國隊參賽，國籍問題一直被人追問。她說：「在中國，我是中國人。在美國，我是美國人。」（美聯社）
出生於舊金山的華裔女子滑雪好手谷愛凌，現代表中國隊參賽，國籍問題一直被人追問。她...
出生於舊金山的華裔女子滑雪好手谷愛凌，現代表中國隊參賽，國籍問題一直被人追問。她說：「在中國，我是中國人。在美國，我是美國人。」（Getty Images）

出生在美國舊金山的谷愛凌，是美國多年培養與訓練的女子滑雪好手；谷愛凌的普通話流利，成長過程中，每年幾乎都隨母親回中國探親。

她決定為中國隊效力後曾經引發爭議，由於中國不承認雙重國籍，外界不斷追問她是否已放棄美籍？

她對此一直低調，卻對自己的抉擇與如何回應非常清楚；她2020年接受奧運頻道訪問時說：「在中國，我是中國人。在美國，我是美國人。」

16歲花式滑冰美國選手劉美賢(Alysa Liu)的父親劉俊(Arthur Liu)是四川人，20多歲時因在天安門事件後抗議中國政府，向美國申請政治庇護；劉俊來美後完成法學院學業，在灣區生根落腳。

26歲加拿大冰上曲棍球選手霍桑(Josh Ho-Sang)則有八分之一華裔血統，他的曾祖父是在香港做生意的中國商人，後來到牙買加度假時，與當地女子結婚成家。

北京冬奧 華裔 奧運

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