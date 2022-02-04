北京夏奧維吾爾火炬手 變身維權人士籲抵制冬奧

曾在2008年北京夏季奧運傳遞生活的維吾爾人雅爾昆（Kamalturk Yalqun）目前在波士頓居住。圖為雅爾昆在波士頓華埠。(美聯社)

2008年北京夏季奧運 前，17歲的雅爾昆是被選中傳遞奧運聖火的幾名學生之一，現已年逾30的他是旅居美國的維權人士，大力呼籲抵制北京冬奧 ，因為中國迫害他的新疆 維吾爾族同胞。

美聯社報導，雅爾昆（Kamalturk Yalqun）目前流亡波士頓，他在當地接受電話訪問時說：「在我看來，我們的全球公民意識和運動精神不再隨著奧運向前發展。」

自從他參加北京夏奧聖火火炬接力，以及隨後代表新疆參加奧運活動以來的這些年，北京對維吾爾族實施嚴厲的政策，雅爾昆的家人也因而骨肉分離。

人權組織把北京冬奧稱為「種族滅絕奧運會」，美國和其他國家紛以中國侵犯人權為由外交抵制北京冬奧。

雅爾昆回憶，當年他為自己參加首度在中國舉辦的奧運感到驕傲。但在他父親失蹤後，這些感覺消失了。他的父親是位維吾爾文學書籍編輯，2016年因被控意圖「顛覆」中國被捕，並被處以15年監禁。

雅爾昆再也沒有見到他的父親，只在5年後於中國官媒中國環球電視網（CGTN）的新疆紀錄片中看到他父親的身影。雅爾昆於2014年前往美國讀研究所，之後一直留在美國。

過去幾個月雅爾昆經常參加波士頓的抗議活動，呼籲抵制北京冬奧。