我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼

北京冬奧／開幕式文字轉播看這裡

逾20萬美國兒童至少一名家長或監護人染疫身亡

記者顏伶如／綜合報導
自2020年4月以來，美國至少有20萬兒童因為新冠疫情而失去家長或負責照顧生活起居的監護人，成為「疫情孤兒」。圖為示意圖。(Pexels)
自2020年4月以來，美國至少有20萬兒童因為新冠疫情而失去家長或負責照顧生活起居的監護人，成為「疫情孤兒」。圖為示意圖。(Pexels)

新聞周刊報導，哈佛大學(Harvard University)小兒科及精神病學教授尼爾遜(Charles Nelson)指出，自從2020年4月以來，美國至少有20萬兒童因為新冠疫情而失去父親、母親或負責照顧生活起居的監護人，尼爾遜及研究團隊將這群兒童稱為「疫情孤兒」(COVID orphan) 。

尼爾遜受訪時說，新冠疫情造成許多兒童頓失依靠已成潛藏問題，「許多人並沒看到疫情帶來的第二層、第三層影響，這個問題就是其中一例，孩子失去了負責照顧他們生活起居的人」。

尼爾遜及研究團隊根據演算推估的研究報告，去年10月刊登於「小兒科期刊」(Pediatrics)，當時研究結論為2020年4月至2021年6月間，全美約14萬兒童遭逢父親、母親或監護人染疫死亡的打擊。尼爾遜對新聞周刊指出，如今統計人數已增至超過20萬兒童。

研究人員發現，少數族裔兒童疫情期間失去父母或監護人的比例，遠遠超過白人兒童。尼爾遜表示，新冠疫情對少數族裔衝擊特別大，因此「疫情孤兒」有極高比例為非白人孩童，並不令人感到意外。

尼爾遜指出，為孩子提供住家、生活基本需求及照顧的父母或祖父母染疫死亡之後，許多孩子只能投靠親戚，某些孩子則被社工人員安排交給寄養家庭。他說：「無論如何，絕對不能把這些孩子送進集體之家(group homes)或居家式照顧(residential care)等機構，尤其是年紀較大的孩子」。

德州南部兒童哀傷輔導中心(Children's Bereavement Center of South Texas)計畫主任塔米‧羅格斯登(Tami Logsdon)指出，配偶染疫身亡後必須獨自照顧孩子的家長，或者親人染疫過世而必須承擔「疫情孤兒」照顧責任的民眾，都可能從此面臨龐大經濟負擔以及壓力。

羅格斯登說：「我們知道某些案例是年僅20歲的年輕人，必須獨自扶養三名幼童。」她說，疫情期間痛失家長的孩子很容易學業退步，難以翻身，也可能出現發洩情緒的反應或行為偏差。

疫情 德州 哈佛大學

上一則

胡安明隱暪與中國關係罪名不成立 田大恢復終身教職

延伸閱讀

妻兒在美染疫高燒 黃少祺忐忑不捨

妻兒在美染疫高燒 黃少祺忐忑不捨
高雄市兩條傳播鏈延燒 半月確診逾百例

高雄市兩條傳播鏈延燒 半月確診逾百例
芝城取消疫苗卡查驗？ 衛生局長稱為時不遠

芝城取消疫苗卡查驗？ 衛生局長稱為時不遠

基因？免疫？為什麼有些人染上新冠 有些人卻不會

基因？免疫？為什麼有些人染上新冠 有些人卻不會

熱門新聞

影／華航貨機在芝加哥機場失控打滑 影像曝光

2022-01-30 13:57
前紐約市長朱利安尼日前參加福斯電視台的節目「蒙面歌手」，引起兩名男性評審暴怒離場。（截自蒙面歌手影片）

真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場

2022-02-03 21:14
拉斯維加斯連環車禍6車追撞，造成9死。(擷自KSNV影片)

賭城驚傳6車連環撞 9死

2022-01-30 09:52
馬斯克在推特貼圖賀新年。取材自推特

馬斯克PO水墨老虎圖賀新年 網友驚見「性感中國紅」

2022-01-31 23:14
CNN總裁查克爾因隱匿與女同事緋聞而閃辭，他與女主角艾莉森‧高樂斯特傳與來往20年。（美聯社）

CNN閃辭緋聞 女主角與葛謨兄弟都有關係

2022-02-02 22:48
圖為30日烏克蘭基輔民眾在進行軍事訓練。(美聯社)

烏內部、西方國家雜音多 德駐美大使：柏林，我們有麻煩了

2022-01-30 15:38

超人氣

更多 >
影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時
真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場

真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場
罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職

罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職
冬季風暴又襲紐約州 部分地區降雪12吋 紐約市出現凍雨

冬季風暴又襲紐約州 部分地區降雪12吋 紐約市出現凍雨
影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村

影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村