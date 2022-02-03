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紅藍卡今春起每月8次免費快篩 不須處方 造福6000萬人

編譯孫梁／綜合報導
聯邦醫療保險(紅藍卡)將提供新冠病毒快篩劑，春天起每月免費提供八次。（路透）
聯邦醫療保險(紅藍卡)將提供新冠病毒快篩劑，春天起每月免費提供八次。（路透）

拜登政府3日宣布聯邦醫療保險(Medicare)將包括負擔新冠病毒快篩劑，春天開始每月免費提供八次無需處方的快篩劑，以彌補快篩劑不足的窘境，民眾可在接受紅藍卡的藥店等地索取，但僅限於參加Medicare B部分的人。

參加Medicare B部分的人約占90%，「聯邦醫療保險和醫療補助計畫(Medicaid)服務中心」(CMS)上月要求私營保險公司每月免費提供八次快篩劑，但對紅藍卡持有人如何提供尚未決定，參加Medicare的人超過6000萬，其中多數是年逾65歲和易被感染罹患重症的人。

這是Medicare罕見無需處方籤和免費提供快篩劑，但Medicare的福利受到許多法規的制約，CMS官員表示，他們是利用Medicare的法律授權實現了無處方提供快篩劑，屬於醫療服務的創新。

「Medicare優勢計畫」(Medicare Advantage，即Medicare C部分)已向參加者免費提供無需處方的快篩劑，他們也可每月通過自己的計畫獲取八次快篩劑。參加Medicare優勢計畫的人約占40%。

美國中老年人協會(AARP)稱讚CMS的決定，表示快篩劑的費用和尋找免費快篩劑的時間等因素，都限制了紅藍卡持有人的檢測積極性，導致他們不願與人接觸和病毒持續擴散。

快篩劑可居家使用，15分鐘得出結果，許多家庭在聚會或出門到外州探親訪友前使用，一些快篩劑的廠家特意針對老年人銷售。

Medicare仍將繼續提供免費的PCR檢測服務，但PCR檢測必須由醫師和專業健保機構提出。

在Medicare的新政策公布前，紅藍卡持有人也有免費獲取快篩劑的途徑，包括登入檢測網站covidtests.gov申請和到社區中心領取；Medicare的新政策實施後，原先的途徑依然有效。

Omicron變種12月爆發後，藥店的居家快篩劑一度熱銷，部分消費者說如今仍難買到；在白宮表示要免費提供5億個快篩盒後，快篩劑的生產能力大幅提高，藥店和社區的供應也大幅增加。

聯邦醫療保險 紅藍卡 Medicare

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