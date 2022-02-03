真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場

前紐約市長朱利安尼日前參加福斯電視台的節目「蒙面歌手」，引起兩名男性評審暴怒離場。（截自蒙面歌手影片）

紐約市前市長朱利安尼(Rudy Giuliani)近來因擔任川普 私人律師，並擁護川普無根據的「選舉被竊論」而惹起爭議；日前他參加福斯電視台(Fox)的真人秀節目「蒙面歌手」(The Masked Singer)，結果在拿下面具的那一刻引起評審席兩位評審暴怒離場，顯然不願意為朱利安尼的「洗白」背書。

據報導，朱利安尼2日參加蒙面歌手的錄影，在揭下臉上的面具後，評審席上韓裔 喜劇演員鄭肯(Ken Jeong)及流行歌手西克(Robin thicke)立刻暴怒離場，錄影現場狀況一度失控；不過兩人最終還是回到評審席，並與朱利安尼和另兩位評審，曾獲選「花花公子」(Playboy)「年度玩伴」的艷星珍妮．麥卡錫(Jenny Mccarthy)，及傳奇火辣女團「小野貓」(The Pussycat Dolls)成員妮可．舒辛格(Nicole Scherzinger)就朱利安尼的唱功進行評論。

福斯電視台則不願證實相關報導的真實性，也不願說明這集何時播出，指電視台長期以來的做法就是不會證實任何節目的「劇透」，有興趣的觀眾朋友可以靜待節目播出；不過，據其他媒體透露，朱利安尼應是被淘汰的這集蒙面歌手應該是在3月播出。

事實上，這已不是蒙面歌手第一次涉入政治爭議；2020年3月，也曾邀請前副總統參選人、共和黨籍前阿拉斯加州 州長莎拉．裴林(Sarah Palin)扮成熊的樣子參賽而惹議。

蒙面歌手開播以來已六季，第七季第一集預計於3月9日首播，朱利安尼出席的比賽應該就是第七季的某一集；福斯電視台指出，下一季度的蒙面歌手將以「好、壞、可愛」為主題，整體風格及服裝設計也會圍繞著這三個主題。