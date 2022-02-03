華郵：挺川人馬企圖以國家安全局檔案 炒作外國插手大選

華盛頓郵報報導，挺川陣營之間廣為流傳的一份備忘錄，提議川普應動用總統特別權限，下令國家安全局及國防部扣押並分析溝通訊號原始檔案，做為外國勢力插手且暗助拜登勝選的證據。(美聯社)

華盛頓郵報 3日報導，前總統川普 設法推翻2020年總統大選結果之際，在挺川陣營之間廣為流傳的一份備忘錄，提議川普應動用總統特別權限，下令國家安全局(National Security Agency)及國防部扣押並分析溝通訊號原始檔案，做為外國勢力插手且暗助拜登勝選的證據。報導指出，挺川人馬這項提議天馬行空，但涉及司法及道德疑慮，超越迄今已曝光的其他干預選舉手段。

報導指出，日期註記為2020年12月18日發布的備忘錄寫道，若能證明外國勢力介入，將能為推翻選舉的下一個的步驟奠定基礎以悍衛憲法，「不像現在只能透過民間人士提出訴訟」。

備忘錄中列舉建意川普應該採行的策略，包括成立一個三人小組負責落實行動，被點名出任小組成員裡，其中一人是與軍方情報單位有關的美國陸軍律師柯朗(Frank Colon)，第二人是聲稱川普受到「全球主義者」(globalists)及「伊斯蘭主義者」(Islamist)等「深州」(deep-state)勢力攻擊，結果因此遭到拔官的前任白宮國家安全會議(National Security Council)軍方高層希金斯(Richard Higgins)。第三人是曾代表共和黨 角逐國會議員選舉失敗的狄羅索(Michael Del Rosso)。

報導指出，共和黨籍北達科他州聯邦參議員克雷默(Kevin Cramer)證實，收到的備忘錄就是狄羅索寄來的。共和黨籍威斯康辛州聯邦參議員強生(Ron Johnson)辦公室助理也證實收到這份備忘錄，但拒絕透露寄發檔案者的身份。狄羅索則未回應華盛頓郵報的採訪要求。

國家安全局平日搜集各式各樣的電子數據，包括簡訊、電話、電郵、社群媒體發文及衛星通訊等。根據聯邦法律，國家安全局不得在沒有法院命令的情況下，針對個人通訊展開偵查。

備忘錄內容指出，川普應該扣押並分析(seize and analyze)國家安全局的未處理原始訊號檔案數據(unprocessed raw signals data)，做為推翻選舉結果的操作，並下令當時的代理國防部長米勒(Christopher Miller)讓狄羅索、希金斯及柯朗組成的三人小組落實任務。

米勒答覆華盛頓郵報詢問時說，並不知道有這項行動計畫的存在，也從未接獲任何行動指示。柯朗受訪時表示，沒聽過有這份備忘錄，希金斯則未回應採訪要求。

報導指出，1月4日在華府川普國際飯店(Trump International Hotel)曾有一場挺川人馬會議討論選舉舞弊，會議發起人是挺川企業家「我的枕頭」(My Pillow)寢具品牌創辦人林德(Mike Lindell)，克雷默及共和黨籍懷俄明州聯邦眾議員辛西亞‧魯米斯(Cynthia Lummis)都是與會成員，強生則以視訊連線方式參加。

知情人士透露，前國家安全顧問佛林(Michael Flynn)在這場會議裡提議，川普應該動用軍隊前往幾個決戰州執行「重新選舉」(rerun)。