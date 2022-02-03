我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加州灰狗巴士槍擊案 1人傷重不治 槍手被捕

拜登宣布 美軍特種部隊擊殺IS領導人庫雷希

華郵：挺川人馬企圖以國家安全局檔案 炒作外國插手大選

記者顏伶如／綜合報導
華盛頓郵報報導，挺川陣營之間廣為流傳的一份備忘錄，提議川普應動用總統特別權限，下令國家安全局及國防部扣押並分析溝通訊號原始檔案，做為外國勢力插手且暗助拜登勝選的證據。(美聯社)
華盛頓郵報報導，挺川陣營之間廣為流傳的一份備忘錄，提議川普應動用總統特別權限，下令國家安全局及國防部扣押並分析溝通訊號原始檔案，做為外國勢力插手且暗助拜登勝選的證據。(美聯社)

華盛頓郵報3日報導，前總統川普設法推翻2020年總統大選結果之際，在挺川陣營之間廣為流傳的一份備忘錄，提議川普應動用總統特別權限，下令國家安全局(National Security Agency)及國防部扣押並分析溝通訊號原始檔案，做為外國勢力插手且暗助拜登勝選的證據。報導指出，挺川人馬這項提議天馬行空，但涉及司法及道德疑慮，超越迄今已曝光的其他干預選舉手段。

報導指出，日期註記為2020年12月18日發布的備忘錄寫道，若能證明外國勢力介入，將能為推翻選舉的下一個的步驟奠定基礎以悍衛憲法，「不像現在只能透過民間人士提出訴訟」。

備忘錄中列舉建意川普應該採行的策略，包括成立一個三人小組負責落實行動，被點名出任小組成員裡，其中一人是與軍方情報單位有關的美國陸軍律師柯朗(Frank Colon)，第二人是聲稱川普受到「全球主義者」(globalists)及「伊斯蘭主義者」(Islamist)等「深州」(deep-state)勢力攻擊，結果因此遭到拔官的前任白宮國家安全會議(National Security Council)軍方高層希金斯(Richard Higgins)。第三人是曾代表共和黨角逐國會議員選舉失敗的狄羅索(Michael Del Rosso)。

報導指出，共和黨籍北達科他州聯邦參議員克雷默(Kevin Cramer)證實，收到的備忘錄就是狄羅索寄來的。共和黨籍威斯康辛州聯邦參議員強生(Ron Johnson)辦公室助理也證實收到這份備忘錄，但拒絕透露寄發檔案者的身份。狄羅索則未回應華盛頓郵報的採訪要求。

國家安全局平日搜集各式各樣的電子數據，包括簡訊、電話、電郵、社群媒體發文及衛星通訊等。根據聯邦法律，國家安全局不得在沒有法院命令的情況下，針對個人通訊展開偵查。

備忘錄內容指出，川普應該扣押並分析(seize and analyze)國家安全局的未處理原始訊號檔案數據(unprocessed raw signals data)，做為推翻選舉結果的操作，並下令當時的代理國防部長米勒(Christopher Miller)讓狄羅索、希金斯及柯朗組成的三人小組落實任務。

米勒答覆華盛頓郵報詢問時說，並不知道有這項行動計畫的存在，也從未接獲任何行動指示。柯朗受訪時表示，沒聽過有這份備忘錄，希金斯則未回應採訪要求。

報導指出，1月4日在華府川普國際飯店(Trump International Hotel)曾有一場挺川人馬會議討論選舉舞弊，會議發起人是挺川企業家「我的枕頭」(My Pillow)寢具品牌創辦人林德(Mike Lindell)，克雷默及共和黨籍懷俄明州聯邦眾議員辛西亞‧魯米斯(Cynthia Lummis)都是與會成員，強生則以視訊連線方式參加。

知情人士透露，前國家安全顧問佛林(Michael Flynn)在這場會議裡提議，川普應該動用軍隊前往幾個決戰州執行「重新選舉」(rerun)。

川普 共和黨 華盛頓郵報

上一則

「小非農」見凶兆 預示美國1月就業報告不妙

下一則

北加州灰狗巴士槍擊案 1人傷重不治 槍手被捕

延伸閱讀

川普彈劾案證人 控川普父子恐嚇

川普彈劾案證人 控川普父子恐嚇
查醜聞、爆緋聞 CNN總裁「祕交」女同事…閃辭

查醜聞、爆緋聞 CNN總裁「祕交」女同事…閃辭
地位難撼動…川普已募得1.22億資金 上百人找他助選

地位難撼動…川普已募得1.22億資金 上百人找他助選
維德曼向聯邦法院遞狀控告川普父子等密謀恫嚇證人

維德曼向聯邦法院遞狀控告川普父子等密謀恫嚇證人

熱門新聞

影／華航貨機在芝加哥機場失控打滑 影像曝光

2022-01-30 13:57
拉斯維加斯連環車禍6車追撞，造成9死。(擷自KSNV影片)

賭城驚傳6車連環撞 9死

2022-01-30 09:52
馬斯克在推特貼圖賀新年。取材自推特

馬斯克PO水墨老虎圖賀新年 網友驚見「性感中國紅」

2022-01-31 23:14
圖為30日烏克蘭基輔民眾在進行軍事訓練。(美聯社)

烏內部、西方國家雜音多 德駐美大使：柏林，我們有麻煩了

2022-01-30 15:38
N95口罩，到底可以戴多久？(美聯社)

快看世界／N95口罩可以重複用幾次？專家支招

2022-01-28 15:49
德州艾沃德(Alvord)一戶民宅日前在清晨時分失火，屋主夫妻曾經染疫雙雙失去嗅覺，所幸兩歲男童機警反應救全家。(圖取自底卡特市消防局臉書Decatur Fire Department)

爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家

2022-01-28 11:17

超人氣

更多 >
紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬

紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬
CNN閃辭緋聞 女主角與葛謨兄弟都有關係

CNN閃辭緋聞 女主角與葛謨兄弟都有關係

維德曼向聯邦法院遞狀 控告川普父子等密謀恫嚇證人

維德曼向聯邦法院遞狀 控告川普父子等密謀恫嚇證人
隱匿與女性高層主管交往 CNN執行長查克爾請辭

隱匿與女性高層主管交往 CNN執行長查克爾請辭
冬奧／姚明第3度任奧運火炬手 三張照片看體型變化

冬奧／姚明第3度任奧運火炬手 三張照片看體型變化