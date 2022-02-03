「小非農」見凶兆 預示美國1月就業報告不妙

美國企業仍試著招聘人手，但ADP就業報告顯示，整體而言，美國1月民間企業聘僱人數仍萎縮30.1萬人，顯示新冠變種病毒Omicron肆虐全美的衝擊。(美聯社)

有「小非農」之稱的ADP就業 報告顯示，美國民間企業1月聘僱人數萎縮逾30萬人，反映新冠肺炎疫情 復熾的衝擊，這對4日出爐的1月非農就業報告可能是不祥之兆：去年大半時間強勁復甦的就業市場，在今年初可能遭遇一股寒流。

ADP說，美國企業1月裁減30.1萬個工作，主要受新冠變種病毒Omicron染疫病例激增、商業景氣普遍降溫影響。華爾街 預測師之前即預料，新一波疫情來襲可能衝擊美國勞動力市場，元月就業成長恐怕會緩如牛步，甚至呈現負成長，ADP報告進一步強化此觀點。

從ADP就業報告看來，勞工部4日公布的1月非農就業報告恐怕也不樂觀。根據道瓊社訪調分析師的共識預測，美國1月非農就業人口可能增加15萬人，但華爾街現在紛紛警告，實際數據可能遠低於此。高盛預估上月非農就業人數減少25萬人，花旗集團估計只小增7萬人。

PNC首席美國經濟學家佛榷說：「好消息是，一旦Omicron變種病毒的威脅消退，就業市場應可迅速反彈。經濟基礎需求仍強，企業也仍試著招聘人手。只是1月聘僱人數下降再次提醒我們，除非疫情終結，否則經濟無法全面重返常軌。」PNC預測，美國1月非農就業人口可能萎縮40萬人，其中民間企業就流失35萬個工作，但這可能是全華爾街最悲觀的預測。

佛榷指出，美國就業市場遭遇多重不利因素，包括：勞工可能染疫或必須照顧病倒的家人，家長必須待在家照顧無法上學的孩子，以及酒吧、餐廳、飯店等疫情敏感行業需求減弱。