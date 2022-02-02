CNN閃辭緋聞 女主角與葛謨兄弟都有關係

CNN總裁查克爾因隱匿與女同事緋聞而閃辭，他與女主角艾莉森‧高樂斯特傳與來往20年。（美聯社）

導致有線電視新聞網(CNN)總裁查克爾突然辭職醜聞的女主角艾莉森‧高樂斯特(Allison Gollust)究竟是何許人也？其實她與查克爾的關係，在CNN內部乃至媒體同業早為人知。

前CNN主播奧布萊恩(Soledad O'Brien)在推特 發文回應高樂斯特的聲明時表示，只要在谷歌搜索，再參閱多年來有關他們兩人的信息，就可知道高樂斯特是在說謊，他們之間的關係已是個公開祕密。

前CNN記者馬丁(Roland Martin)直言不諱地說，在CNN內部，查克爾與他聘請回來的高樂斯特有關係，早是個公開祕密。他說，在2013年與兩人共事僅4個月就已知道，NBC的行家也早知道他們何時混在一起。

查克爾與高樂斯特同是哈佛校友，1996年兩人在NBC共事時關係已非常密切，高樂斯特後來離開NBC旗下的線上影音串流服務平台Peacock Network，2012年獲委任為前紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)的新聞處長，但僅僅四個月就離開州政府，跳槽CNN出任執行副總裁，地位僅次於查克爾。

馬丁還在推特上爆料，指CNN內很多人對查克爾獲聘用時，同時招攬高樂斯特是非常不高興，認為內部的高層員工被忽略了，儘管這個做法激怒了很多人，但沒有人想反對查克爾，因為他會讓反對者在CNN消失。

前總統布希任內的白宮發言人、共和黨選舉顧問傅雷雪(Ari Fleischer)曾向福斯新聞網專訪時說，時任晚間黃金時段知名主播的克里斯‧葛謨(Chris Cuomo)為身陷性騷擾 醜聞的州長哥哥獻策，CNN卻未做出懲處，背後原因就是有高樂斯特撐腰。

這樣一來，查克爾、高樂斯特、葛謨兄弟等人的關係便顯得沆瀣一氣。