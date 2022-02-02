我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圈圈 「煎餅冰」密西根湖奇觀 3條件下才有魔幻奇景

傳多國選手杯葛冬奧開幕式 美：選手有權表達意見

CDC高官失言歧視殘疾 華人成功推動道歉

記者李榮／灣區報導
王美華長期為殘疾人社區爭取權益。（取自推特）
王美華長期為殘疾人社區爭取權益。（取自推特）

聯邦疾病控制及預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）月前在發布有關新冠肺炎的消息時稱，研究顯示Omicron變種病毒造成的死亡案例中，高達四分之三以上是發生在已有其他幾種健康問題的人身上，是「令人鼓舞的消息（encouraging news）」，她還進一步表示「這些人的健康情況本來就不好（were unwell to begin with）。」此番言論引起殘疾人社區反彈，認為瓦倫斯基的說法，是將殘疾人生命視為可有可無。

CaliforniaHealthline.org就指出，瓦倫斯基的這番言論嚴重激怒了美國殘疾人士，認為這場新冠肺炎疫情凸顯了醫療體制以及整個社會無視殘疾人的生命，也引發連串殘疾人社區的抗議。領導抗議活動的人中，有一位是灣區的王美華（Alice Wong），她在推特網站譴責瓦倫斯基的言論是「健全至上主義」（ableism）。最終，瓦倫斯基為失言道歉。

由於罹患遺傳性神經肌肉疾病，現年47歲的王美華靠著電動輪椅和呼吸機的幫助，才能移動和呼吸。事實上，她從7歲左右開始就無法行走，將自己托庇於科幻小說，以及有關突變怪物和被誤解的少數族裔的故事。

王美華在印第安納州長大，1993年在印第安納州上了大學，並成為一名活動家。早期印第安納州的醫療補助計畫（Medicaid）支付看護人員，讓王美華能夠獨立生活，但州政府削減開支後，迫使她轉學並且搬回與父母同住。接著她搬到灣區讀研究所，選擇了一個會幫助她支付僱用個人看護費用的州。從那以後，王美華一直努力為貧困、生病、年長或有殘疾的人爭取更佳的公共健康福利。

王美華創辦「殘疾能見度項目」（Disability Visibility Project），與StoryCorps合力收集美國殘疾人的口述歷史，自己也講述並撰寫關於新冠肺炎大流行疫情對生活型態的空前破壞，並凸顯「殘疾人一直默默忍受的挑戰」。

王美華平時透過播客、以及擁有6萬多追隨者的推特帳戶（https://twitter.com/DisVisibilityfollowers）、和一個名為#CriptheVote的無黨派網上運動，鼓勵其他殘疾人團結，投入爭取權益的事業。（相關報導見B3）

歐巴馬擔任總統時，曾在白宮透過機器人接見王美華。（取自白宮）
歐巴馬擔任總統時，曾在白宮透過機器人接見王美華。（取自白宮）
歐巴馬擔任總統時，曾在白宮透過機器人接見王美華。（取自白宮）
歐巴馬擔任總統時，曾在白宮透過機器人接見王美華。（取自白宮）

印第安納州 新冠肺炎 疫情

上一則

圈圈 「煎餅冰」密西根湖奇觀 3條件下才有魔幻奇景

延伸閱讀

灣區跨國毒品走私 航空公司員工疑做掩護

灣區跨國毒品走私 航空公司員工疑做掩護
今年利率將上升 房地產專家觀察：買家已搶入市

今年利率將上升 房地產專家觀察：買家已搶入市
黑暗中的侍者…在這個餐廳 視障人士發現自己是有用的

黑暗中的侍者…在這個餐廳 視障人士發現自己是有用的
金山灣區中華民國國慶委員會改選 馬蒨君當選新任主委

金山灣區中華民國國慶委員會改選 馬蒨君當選新任主委

熱門新聞

影／華航貨機在芝加哥機場失控打滑 影像曝光

2022-01-30 13:57
拉斯維加斯連環車禍6車追撞，造成9死。(擷自KSNV影片)

賭城驚傳6車連環撞 9死

2022-01-30 09:52
馬斯克在推特貼圖賀新年。取材自推特

馬斯克PO水墨老虎圖賀新年 網友驚見「性感中國紅」

2022-01-31 23:14
圖為30日烏克蘭基輔民眾在進行軍事訓練。(美聯社)

烏內部、西方國家雜音多 德駐美大使：柏林，我們有麻煩了

2022-01-30 15:38
N95口罩，到底可以戴多久？(美聯社)

快看世界／N95口罩可以重複用幾次？專家支招

2022-01-28 15:49
德州艾沃德(Alvord)一戶民宅日前在清晨時分失火，屋主夫妻曾經染疫雙雙失去嗅覺，所幸兩歲男童機警反應救全家。(圖取自底卡特市消防局臉書Decatur Fire Department)

爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家

2022-01-28 11:17

超人氣

更多 >
林青霞一身大紅向粉絲拜年 被打趣過「加拿大時間」

林青霞一身大紅向粉絲拜年 被打趣過「加拿大時間」
紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬

紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬
春節紅包給多少才不失禮？華人發愁

春節紅包給多少才不失禮？華人發愁
冬奧／姚明第3度任奧運火炬手 三張照片看體型變化

冬奧／姚明第3度任奧運火炬手 三張照片看體型變化
CNN：一名參議員中風突住院 凸顯民主黨參院多數脆弱

CNN：一名參議員中風突住院 凸顯民主黨參院多數脆弱