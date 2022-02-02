CDC高官失言歧視殘疾 華人成功推動道歉

王美華長期為殘疾人社區爭取權益。（取自推特）

聯邦疾病控制及預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）月前在發布有關新冠肺炎 的消息時稱，研究顯示Omicron變種病毒造成的死亡案例中，高達四分之三以上是發生在已有其他幾種健康問題的人身上，是「令人鼓舞的消息（encouraging news）」，她還進一步表示「這些人的健康情況本來就不好（were unwell to begin with）。」此番言論引起殘疾人社區反彈，認為瓦倫斯基的說法，是將殘疾人生命視為可有可無。

CaliforniaHealthline.org就指出，瓦倫斯基的這番言論嚴重激怒了美國殘疾人士，認為這場新冠肺炎疫情 凸顯了醫療體制以及整個社會無視殘疾人的生命，也引發連串殘疾人社區的抗議。領導抗議活動的人中，有一位是灣區的王美華（Alice Wong），她在推特網站譴責瓦倫斯基的言論是「健全至上主義」（ableism）。最終，瓦倫斯基為失言道歉。

由於罹患遺傳性神經肌肉疾病，現年47歲的王美華靠著電動輪椅和呼吸機的幫助，才能移動和呼吸。事實上，她從7歲左右開始就無法行走，將自己托庇於科幻小說，以及有關突變怪物和被誤解的少數族裔的故事。

王美華在印第安納州 長大，1993年在印第安納州上了大學，並成為一名活動家。早期印第安納州的醫療補助計畫（Medicaid）支付看護人員，讓王美華能夠獨立生活，但州政府削減開支後，迫使她轉學並且搬回與父母同住。接著她搬到灣區讀研究所，選擇了一個會幫助她支付僱用個人看護費用的州。從那以後，王美華一直努力為貧困、生病、年長或有殘疾的人爭取更佳的公共健康福利。

王美華創辦「殘疾能見度項目」（Disability Visibility Project），與StoryCorps合力收集美國殘疾人的口述歷史，自己也講述並撰寫關於新冠肺炎大流行疫情對生活型態的空前破壞，並凸顯「殘疾人一直默默忍受的挑戰」。

王美華平時透過播客、以及擁有6萬多追隨者的推特帳戶（https://twitter.com/DisVisibilityfollowers）、和一個名為#CriptheVote的無黨派網上運動，鼓勵其他殘疾人團結，投入爭取權益的事業。（相關報導見B3）