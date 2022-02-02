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物價飆漲下 星巴克今年將多次漲價

編譯陳家齊／綜合外電
物價飆漲、疫情衝擊下星巴克上一季獲利不如預期，並預料將再多次漲價。 美聯社
物價飆漲、疫情衝擊下星巴克上一季獲利不如預期，並預料將再多次漲價。 美聯社

全球連鎖咖啡巨頭星巴克（Starbucks）1日表示，再咖啡豆飆漲、物價上漲、勞工薪資上漲等通膨壓力進逼下，預期未來幾個月將繼續調漲產品售價。該公司也以成本上揚為由，調降今年的獲利預估。

星巴克表示，該公司過去四個月來，已經採取兩次「定價行動」，預計今年將再度多次漲價，併將縮減行銷與促銷支出，以抗衡成本壓力。星巴克並未明確說明可能漲價的產品品項。

星巴克執行長強生說，在美國市場，侵蝕星巴克獲利的壓力主要來自三處：通貨膨脹、因新冠疫情引發的相關員工工資支出上揚，以及在極度缺人的就業市場中聘雇新員工、還有訓練新員工而造成的額外成本。強生表示，正實施加薪等激勵措施挽留員工，他先前曾估計相關措施將耗費10億美元。

星巴克表示，止於1月2日的年度第1季（上季）營收比一年前增長19%至80.5億美元，為史上第二佳，獲利增至8億1,590萬美元，但經調整後每股盈餘為72美分，低於分析師預期的80美分。

星巴克上季全球同店銷售成長13%，國際部門同店銷售下滑3%，反映中國大陸市場銳減14%，都不如市場預期。

星巴克表示，在人力費用上揚、通膨壓力緊逼下，下調今年全年的每股盈餘增長區間預期至8%-10%，低於原本的10%，拖累股價2日盤前下跌約2.5%。

美國去年的通膨飆至40年來高點，從貨運到食材費用全面上漲，許多餐廳更是必須猛烈加薪才能找到員工來上班，全都在侵蝕餐飲業的獲利。麥當勞去年第4季獲利也同樣讓投資人失望。

新冠肺炎Omicron變種病毒株引發的冬季大流行，造成許多地方重新採取防疫管制措施，也讓實體餐廳承受再一次打擊，強生說：「當Omicron疫情開始飆起，通膨與缺員壓力的衝擊也同時放大，遠遠超出我們先前預期。」

星巴克 疫情 咖啡

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