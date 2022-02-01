閃電娘娘寶鏡好會照 北美閃電長度770公里寫新猷

一道長將近770公里的閃電，寫下世界紀錄。(美聯社)

聯合國世界氣象組織（WMO）今天表示，將近2年前一道閃電畫破美國天際，這道閃電的長度將近770公里，寫下世界紀錄。

法新社報導，這項已知的超級閃電世界紀錄，發生在2020年4月29日，畫破美國南方密西西比州、路易斯安納州和德州 天際，經測量總長達768公里。

Two new world records for megaflashes of lightning have been recorded by the World Meteorological Organization, including one for the longest distance of a singular flash in North America and one for the longest duration in South America. https://t.co/wvL73JpS8O pic.twitter.com/suVE7xwAAC — CNN (@CNN) February 1, 2022

世界氣象組織在聲明中指出，768公里相當於紐約市 到俄亥州俄哥倫布市（Columbus）的距離，或英國倫敦與德國 漢堡（Hamburg）之間的距離。

這道冠軍閃電的長度，比2018年10月31日巴西南部寫下的舊紀錄還要長60公里。

世界氣象組織的專家們同時通報了已知歷時最久的閃電。2020年6月18日，在烏拉圭和阿根廷北部上空雷暴發展出的單一閃電「閃」了17.1秒，比2019年3月4日在阿根廷北部寫下的原有世界紀錄還多了0.37秒。

其他與閃電相關的極端紀錄還包括，1975年辛巴威一道閃電劈中小屋，直接劈死在屋中避難的21人，是直接造成最多人喪生的單一閃電。另外，1994年埃及德隆卡（Dronka）有閃電打中一組油槽，造成滾燙的油流入城鎮釀成469人死亡，是因閃電造成間接死亡人數最多的一次。