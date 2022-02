閃電娘娘寶鏡好會照 北美閃電長度770公里寫新猷

聯合國世界氣象組織(WMO)今天表示,將近2年前一道閃電畫破美國天際,這道閃電的長度將近770公里,寫下世界紀錄。

法新社報導,這項已知的超級閃電世界紀錄,發生在2020年4月29日,畫破美國南方密西西比州、路易斯安納州和德州 天際,經測量總長達768公里。

Two new world records for megaflashes of lightning have been recorded by the World Meteorological Organization, including one for the longest distance of a singular flash in North America and one for the longest duration in South America. https://t.co/wvL73JpS8O pic.twitter.com/suVE7xwAAC