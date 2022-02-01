36億美元戰微軟 Sony收購《天命》遊戲開發商Bungie

索尼斥資36億美元收購人氣電玩遊戲「天命」（Destiny）與「最後一戰」（Halo）系列開發商Bungie，與微軟展開遊戲元宇宙平台爭奪戰。(美聯社)

Sony集團的遊戲事業Sony互動娛樂公司（SIE）1月31日宣布，將斥資36億美元收購人氣電玩遊戲「天命」（Destiny）與「最後一戰」（Halo）系列開發商Bungie，強化旗下遊戲工作室陣容。紐約時報 同日也宣布，收購在全球爆紅的猜字遊戲「Wordle」。

SIE的最新交易，是繼微軟 兩周前宣布以690億美元收購動視暴雪（Activision Blizzard）、Take Two Interactive在1月10日收購手遊大廠Zynga後，本月第三起重大電玩界收購案。

收購Bungie將讓Sony把最受歡迎之一的第一人射擊遊戲納入麾下，迎戰將被微軟收購的動視暴雪「決勝時刻」（Call of Duty）系列。Sony股價1日收盤上漲0.39%，報每股12,770日圓。

Sony發表聲明說：「這樁收購將讓SIE獲得Bungie在實況遊戲服務的世界級管道和技術專業，強化SIE服務數十億玩家的願景」，Bungie將持續獨立運作，維持獨立發行能力。

近期的遊戲產交易案，讓電玩主機製造業者藉由收購可獨家提供給玩家內容的方式，取得額外手段與同業競爭。Jefferies分析師烏爾維茲說：「Sony和微軟多年來在人才和開發商方面已進行軍備競賽。在主機周期的關鍵時刻和更龐大訂閱服務的浪頭上，第一方遊戲的重要性更甚以往。」

Bungie成立於1991年，曾被微軟以3,000萬美元收購，其最後一戰系列為Xbox遊戲主機打下基礎，迄今產生逾60億美元營收 。Bungie在2007年從微軟分拆出來，與動視暴雪合作新一款人氣射擊遊戲天命，但雙方關係在2019年告終，此後Bungie開始自行發行並獨立運作天命。

另外，紐約時報宣布以數百萬美元收購線上猜字遊戲Wordle。這款遊戲在去年10月推出後，本月玩家已暴增至數百萬人，玩家每天有六次機會可猜出五個字母的單字謎題。這起收購案也凸顯紐時把遊戲部門視為吸引吸引新訂閱戶的一大奇招。