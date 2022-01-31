圖輯／冬奧嬌點谷愛凌 金牌路上有何難言之隱？

18歲中美混血女子滑雪好手谷愛凌，去年3月在科州比賽後向鏡頭揮手；她有可能在北京冬奧會包辦三項金牌，在宣布代表中國隊參加北京冬奧後，拒答是否已放棄美國護照的問題。（美聯社）

18歲中美混血女子滑雪 好手谷愛凌有可能在北京冬奧 會包辦三項金牌，她宣布代表中國隊參加北京冬奧後，仍拒答是否已放棄美國護照或與中國有協議。