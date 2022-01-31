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圖輯／冬奧嬌點谷愛凌 金牌路上有何難言之隱？

世界新聞網／輯
18歲中美混血女子滑雪好手谷愛凌，去年3月在科州比賽後向鏡頭揮手；她有可能在北京冬奧會包辦三項金牌，在宣布代表中國隊參加北京冬奧後，拒答是否已放棄美國護照的問題。（美聯社）
18歲中美混血女子滑雪好手谷愛凌，去年3月在科州比賽後向鏡頭揮手；她有可能在北京冬奧會包辦三項金牌，在宣布代表中國隊參加北京冬奧後，拒答是否已放棄美國護照的問題。（美聯社）

18歲中美混血女子滑雪好手谷愛凌有可能在北京冬奧會包辦三項金牌，她宣布代表中國隊參加北京冬奧後，仍拒答是否已放棄美國護照或與中國有協議。

18歲中美混血女子滑雪好手谷愛凌，1月在加州比賽；她有可能在北京冬奧會包辦三項金...
18歲中美混血女子滑雪好手谷愛凌，1月在加州比賽；她有可能在北京冬奧會包辦三項金牌，在宣布代表中國隊參加北京冬奧後，拒答是否已放棄美國護照的問題。（Getty Images）
18歲中美混血女子滑雪好手谷愛凌，1月在加州比賽的英姿；她有可能在北京冬奧會包辦...
18歲中美混血女子滑雪好手谷愛凌，1月在加州比賽的英姿；她有可能在北京冬奧會包辦三項金牌，在宣布代表中國隊參加北京冬奧後，拒答是否已放棄美國護照的問題。（Getty Images）
18歲中美混血女子滑雪好手谷愛凌，1月在加州比賽；她有可能在北京冬奧會包辦三項金...
18歲中美混血女子滑雪好手谷愛凌，1月在加州比賽；她有可能在北京冬奧會包辦三項金牌，在宣布代表中國隊參加北京冬奧後，拒答是否已放棄美國護照的問題。（美聯社）
18歲中美混血女子滑雪好手谷愛凌，1月在加州比賽；她有可能在北京冬奧會包辦三項金...
18歲中美混血女子滑雪好手谷愛凌，1月在加州比賽；她有可能在北京冬奧會包辦三項金牌，在宣布代表中國隊參加北京冬奧後，拒答是否已放棄美國護照的問題。（Getty Images）
18歲中美混血女子滑雪好手谷愛凌，1月在加州比賽的英姿；她有可能在北京冬奧會包辦...
18歲中美混血女子滑雪好手谷愛凌，1月在加州比賽的英姿；她有可能在北京冬奧會包辦三項金牌，在宣布代表中國隊參加北京冬奧後，拒答是否已放棄美國護照的問題。（Getty Images）
18歲中美混血女子滑雪好手谷愛凌，1月在加州拿下半管比賽冠軍；她有可能在北京冬奧...
18歲中美混血女子滑雪好手谷愛凌，1月在加州拿下半管比賽冠軍；她有可能在北京冬奧會包辦三項金牌，在宣布代表中國隊參加北京冬奧後，拒答是否已放棄美國護照的問題。（Getty Images）
18歲中美混血女子滑雪好手谷愛凌，1月在加州拿下半管比賽冠軍；她有可能在北京冬奧...
18歲中美混血女子滑雪好手谷愛凌，1月在加州拿下半管比賽冠軍；她有可能在北京冬奧會包辦三項金牌，在宣布代表中國隊參加北京冬奧後，拒答是否已放棄美國護照的問題。（Getty Images）
18歲中美混血女子滑雪好手谷愛凌，1月在加州拿下半管比賽冠軍；她有可能在北京冬奧...
18歲中美混血女子滑雪好手谷愛凌，1月在加州拿下半管比賽冠軍；她有可能在北京冬奧會包辦三項金牌，在宣布代表中國隊參加北京冬奧後，拒答是否已放棄美國護照的問題。（Getty Images）

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