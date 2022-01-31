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加薪趕不上通膨 美國勞工2021年收入縮水2.4%

記者顏伶如／綜合報導
加薪趕不上通膨，美國勞工2021年收入縮水2.4%。(美聯社)
加薪趕不上通膨，美國勞工2021年收入縮水2.4%。(美聯社)

新聞周刊報導，服務於私人產業的美國勞工在2021年裡，雖獲得4.7%的史上最高平均加薪幅度，卻因為通貨膨脹嚴重，食物、汽油等價格飆至近40年新高，導致實質收入其實縮水2.4%。展望2022年趨勢，經濟學者指出，工資仍將繼續調高，但速度將較去年緩慢。

報導指出，勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)數據顯示，2021年裡只有休閒娛樂及餐旅業(leisure and hospitality)領域的勞工獲得加薪幅度足以抵抗物價飛漲。

休閒娛樂及餐旅業時薪員工在2021年平均加薪14%，薪資價碼來到19.57元。而在2021年裡，做為通貨膨脹指標的消費者物價指數(consumer-price index，CPI)則增加了7%。

其他私人產業勞工的加薪幅度，則都趕不上通膨。報導指出，專業人士及商業服務業(professional and business services)，6.2%調薪幅度僅次於休閒娛樂及餐旅業。專業人士及商業服務業包括會計師、律師、建築師、圖像設計師、管理顧問、清潔工、廣告公司員工、辦公室行政人員及電話客服中心員工，2021年整體平均時薪來到37.81元。

運輸及倉儲業(transportation and warehousing)、零售貿易業員工2021年則都有大約5%加薪。

受到疫情，大批勞工提前退休，某些職業婦女被迫離開職場在家照顧小孩。雇主面臨人力短缺，則想盡辦法招致員工。

ZipRecruiter網站首席經濟學家茱莉亞‧波拉克(Julia Pollak)分析，如今雇主為了吸引勞工，推出各式各樣的誘因。她說，長年以來統計數字顯示，平均每個職缺有2.4名失業者爭取，「現在則是平均每個職缺有0.6名失業者爭取，各行各業都展開搶人大作戰」。

報導指出，2021年加薪幅度最大的職缺是低薪勞動工作，休閒娛樂及餐旅業裡的某些非管理階層員工，加薪幅度甚至將近16%，包括餐廳、酒吧、飯店、博物館、遊樂園、運動場、賭場的時薪制勞工。

經濟專家分析，美國勞工在2022年仍可望繼續獲得加薪，只不過速度將比去年較為緩慢，至於加薪幅度能否超過通膨則有待觀察。

勞工 通貨膨脹 疫情

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