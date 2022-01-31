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主播媽媽連線孩子鬧脾氣 全美數千萬網友共鳴

中央社洛杉磯31日專電
美國前新聞記者蘇利文一段趣味短片獲得數千萬網友共鳴，她稱2歲兒子在餐廳鬧脾氣，就像恐怖分子。（圖取自TikTok網頁tiktok.com）
美國前新聞記者蘇利文一段趣味短片獲得數千萬網友共鳴，她稱2歲兒子在餐廳鬧脾氣，就像恐怖分子。（圖取自TikTok網頁tiktok.com）

現場連線的激昂語調、完整的主播服裝髮型，美國前新聞記者蘇利文（Kayla Sullivan）一段趣味短片獲得數千萬網友共鳴，她稱2歲兒子在餐廳鬧脾氣，就像恐怖分子。

曾任電視台記者的蘇利文，近日在TikTok貼出一則1分多鐘的短片，她比照現場連線的規格，播報兒子在公共場合大鬧脾氣。她的表情嚴肅，但手上的麥克風卻是兒子的玩具。

@kaylareporting Now accepting donations for babysitters & or take out! Venmo: @Kayla-Sullivan-96 🤣 #NewsVoice #ToddlerMom #EveryKiss #newsvoice #YerAWizard #2022 ♬ original sound - Kayla Marie Sullivan

「記者蘇利文從我兒子的臥室外連線報導，他現正接受拘留，預計到午睡時間結束」。她開玩笑說，兒子是一名2歲大的恐怖分子，她自己在餐廳時「被兒子當成人質挾持」。

她說，儘管做足各種準備，帶了兒子最愛的零食、玩具，甚至可能被其他媽媽批評的平板電腦，這一切還是無法阻止孩子鬧脾氣。兒子大吵大鬧要番茄醬，把一根叉子丟向好心幫忙的服務生。

短短一則影片，幾天內觀看次數突破2800萬，原本在地方電視台服務的蘇利文目前已轉職公關業，因這影片獲得全國性媒體的訪問。

許多父母對於這樣的場景非常感同身受，蘇利文向國家廣播公司（NBC）今日秀（Today）節目說，用主播聲調來報導孩子發生的小事，原本只是一個TikTok挑戰，卻頗能抒發她在帶小孩過程中的心情起伏。

她說：「我兒子在公共場合大鬧脾氣，場面真的很尷尬。透過轉述發生在我身上的這些大小事，我試著跟其他父母產生共鳴。」

影片獲得共鳴之處不只孩子吵鬧不好應付，「你無法跟恐怖分子談條件」，應對方式更是眾說紛紜，各有流派。

她自認已經盡力做到最好，但仍然對別人的建議與批評感到介意，這樣的心情得到不少父母的迴響。

她說：「你能在每一件事情都完美達到別人給的育兒建議嗎？沒辦法，因為生而為人，我們都不完美。這真是一個困難處境，不管你怎麼做，別人總是輕易妄下評斷。」

「這就是我想表達的，就算我已經做到盡善盡美，仍有人批評你這樣做太完美」。她希望藉著這些輕鬆的影片，鼓勵父母親對自己也對別人寬容一點，照顧孩子不必每一步都按照教科書上做。

蘇利文 TikTok

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