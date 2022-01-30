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烏內部、西方國家雜音多 德駐美大使：柏林，我們有麻煩了

編譯陳韋廷／綜合報導
圖為30日烏克蘭基輔民眾在進行軍事訓練。(美聯社)
圖為30日烏克蘭基輔民眾在進行軍事訓練。(美聯社)

近日西方紛向東歐增兵並運送物資援助烏克蘭，但在與俄羅斯局勢愈發緊張之際，烏克蘭總統澤倫斯基28日親自召開記者會「降溫」，批評美國與為首的西方世界誇大俄國入侵烏克蘭的威脅，並敦促西方不要製造恐慌。

華盛頓郵報報導，澤倫斯基指責西方正等著對莫斯科施加殺傷力更大的制裁，同時砲轟美國、英國和澳洲撤回部分大使館人員及其家屬的決定，並對西方領導人一再暗示俄國入侵迫在眉睫是在引起「恐慌」。

澤倫斯基表示，「我不能像其他政客一樣，僅僅因為是美國就對美國心懷感激」，但稱「我們感謝美國對我們主權與領土完整的一貫支持，但我是烏克蘭總統。我就在這裡。我知道的細節比任何總統還多」。

雖然從西方獲得數十億美元經濟和軍事援助，但澤倫斯基對美國與其他盟國公開評估入侵可能性愈來愈大表示失望，「這些訊號甚至來自受尊敬的世界領導人，他們只會說『明天會發生戰爭』。這是在引發恐慌」。

一位澤倫斯基幕僚說：「現在有愈來愈多的氛圍覺得，美國出於政治理由誇大俄國威脅，這或許是為了逼烏克蘭接受俄國所提不得加入北約的條件。」

澤倫斯基幕僚亦擔心，一旦繼續呼應白宮的嚴峻評估會嚇跑外資，引發大眾恐慌並造成社會動盪，讓澤倫斯基政府出現不穩，反有利俄國趁機扶植國內親俄勢力。一名幕僚更抱怨美國頻稱戰爭逼近，讓先前金援烏克蘭的經濟效果幾已抵銷。

此外，西方國家對於烏克蘭危機似乎也出現意見分歧。明鏡周刊報導，德國駐美大使哈柏24日發給德國外交部一封密電，開頭就說「柏林，我們有麻煩了」，稱華府在烏克蘭危機一事上覺得德國是「不可靠的夥伴」。

哈柏在密電裡表示，在制裁俄國方面，不光美國媒體覺得柏林礙手礙腳，連美國國會也如此認知。華府尤其感冒柏林方面禁止交付武器給基輔，覺得德國是出於對俄國天然氣的依賴才如此。

法官員同意美方評估的俄軍威脅與規模，但不認為俄軍馬上會動手。西方情報圈相信，烏克蘭軍隊毫無機會擋住俄軍，西方提供烏國武器也不大可能改變結局，意味交付武器給烏克蘭不過是象徵之舉。

烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

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